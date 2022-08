Adolescente tropeça, cai e é atropelado por ônibus

Leonardo Montania Orosco, de 16 anos, morreu na noite de ontem (28) atropelado por um ônibus, na BR-163, região do distrito de Vila São Pedro, nas proximidades do município de Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande. De acordo com informações de populares, o jovem estava caminhando, quando tropeçou, caindo na via, vindo a ser atropelado pelo veículo.

De acordo com o site Dourados Informa, equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu foram acionados, mas encontraram o adolescente morto no local. Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PMR) também esteve no local e ouviu de moradores que o jovem estava caminhando a pé, quando tropeçou. O condutor de 37 anos do ônibus, não teve tempo de frear, passando por cima do adolescente.

Polícia Civil e equipes da perícia estiveram no local colhendo informações do acidente.