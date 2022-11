Obras no centro geram lentidão no trânsito e causa transtornos aos motoristas

As obras na região central seguem com interdições diárias em diversos pontos de Campo Grande, no trecho que compreende a Rua 13 de maio as interdições no trânsito geram transtornos aos motoristas e usuários do transporte coletivo que reclamam de congestionamentos e lentidão.

Motorista de Uber, Osvaldo Oliveira fez viagens pelo centro diariamente e destaca que as obras gera lentidão e atrasos no trânsito.

“Trabalho como Uber e essas obras atrapalham bastante, tenho que ficar desviando e pegando várias acessos para conseguir chegar ao passageiro, frequentemente tenho que me antecipar ou não consigo chegar no horário por conta dos desvios”, relata.

Quem precisa pegar ônibus relata transtornos ainda maiores, Thamara Nunes pega o ônibus diariamente para ir ao trabalho e relata que os desvios de rota geram atrasos de até 15 min em horário de pico.

“Para mim, é difícil, porque como ando de ônibus para ir trabalhar, acabo pegando o ônibus em horário de pico, e é péssimo, às vezes a gente nem sabe se vai passar no ponto e tem que ficar procurando a rota, os motoristas sofrem para tentar não atrasar, mas é impossível, estes dias o 087 levou 15 minutos para passar o trecho da Santa Casa”, disse.

Em contrapartida, Julia Araujo de 73 anos ressalta que apesar dos desvios, vê as obras com bons olhos, pois irá melhorar o trânsito na região.

“As pessoas precisam ter mais paciência, para os motoristas deve atrapalhar bastante, mas como dependo de ônibus não atrapalha muito, da muitas voltas, mas chega ao destino, só meu marido que não gosta muito porque demora mais para chegar”, explicou.

Para que pretende passar pelo local a rota alternativa é seguir pela rua da Imprensa, Pedro Celestino e rua Eduardo Santos Pereira.

Ao todo, as obras do Reviva englobam 21 km de vias, num quadrilátero formado da Avenida Fernando Corrêa da Costa até a Avenida Mato Grosso, e da Avenida Calógeras até a Rua José Antônio.

Confira mais informações na live:

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba.