Um ano sem Marília Mendonça

Neste sábado, dia 5 de novembro, completam-se 12 meses da partida da cantora Marília Mendonça

Na tarde de 5 de novembro de 2021, o Brasil ficou um pouco mais triste: morria Marília Mendonça, a jovem cantora que revolucionou a música sertaneja, e ajudou a cravar no gosto popular dois subgêneros: o feminejo e a sofrência, que explodiram Brasil afora na voz da artista, que se tornou um fenômeno entre um público composto por pessoas de todas as idade

Na vida da família dela, muita coisa mudou, mas o quarto de Marília continua, até hoje, intacto. A mãe da cantora, dona Ruth, não teve forças para se desfazer, até hoje, do quarto da filha e contou que o cômodo permanece do mesmo jeito.

Com a proximidade da data de aniversário da morte da cantora, os fãs, ainda inconsoláveis, visitam as redes sociais da cantora, com mensagens de pesar, de carinho, de saudade: “Poucos dias para completar um ano que você nos deixou. Ainda não consigo aceitar isso. Saudades eternas, Lila, mas Deus sabe de todas as coisas, né, fazer o quê?”, comenta uma fã. “Será que sou só eu que, quando venho aqui, o coração chega a doer como se fosse um parente?”, questiona outra.

Gabriel Smaniotto

É fato que, independentemente do gosto musical, muitas pessoas ficaram abaladas com a morte da cantora, principalmente aquelas que tiveram suas vidas diretamente tocadas e transformadas por Marília, como é o caso do cantor sertanejo Gabriel Smaniotto, que viralizou nas redes sociais após fazer um show tendo apenas os pais como plateia, em junho de 2019, na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná.

Com isso, vários artistas ofereceram parceria e apoio ao cantor, e entre eles a “Rainha da Sofrência”, que o convidou para cantar com ela uma semana depois, para um público de 60 mil pessoas, na primeira noite da Festa do Peão de Americana, interior de São Paulo. Para a apresentação, a música escolhida para cantar em dupla, que entrou no palco de mãos dadas, foi “A Flor e o Beija-Flor”, da dupla Henrique e Juliano.

Agora, às vésperas do aniversário da partida da “madrinha”, Gabriel deixa seu depoimento ao jornal O Estado. “No dia 5/11 [faz] um ano que perdemos uma das maiores vozes que nosso país já pôde escutar. De uma pessoa de um coração tão grande quanto seu talento, que abriu portas para milhares de pessoas, inclusive para mim. Foi ela quem me deu a maior oportunidade da minha vida, que orgulhosamente pegou na minha mão, e me apresentou para o Brasil inteiro”, relembra o cantor.

Assim como muita gente país afora, Gabriel fala da saudade que sente de Marília: “Acredito que todos nós sentimos muito sua falta: de cantar e sofrer junto com as suas letras, de beber e esquecer de todos os problemas”, afirma.

Para ele, a melhor maneira de se lembrar da jovem cantora é escutando seus sucessos, guardando sua imagem com muito carinho, e deixa, a ela, seu agradecimento. “Acho que ainda é a melhor forma de lembrar de você, te escutando e refletindo que, cada um de nós poderia ter um pouquinho da grandeza do coração que você sempre teve, Marília. Obrigado por tudo, eterna rainha!

Patrícia e Adriana

A dupla de cantoras sul-mato-grossenses Patrícia & Adriana, bastante conhecidas na cena local e, agora, alçando voos para o resto do Brasil, também fala sobre Marília. “Nós sentimos muita falta dela! Ela era uma mulher incrível, tanto como cantora quanto como compositora, uma artista completa. A gente a admirava muito, quando cantamos as músicas dela no nosso show é visível toda emoção que a galera tem naquele momento, ali. Marília é uma perda irreparável, ela faz muita falta! Que a memória dela nunca seja esquecida”, pontuam as irmãs cantoras

