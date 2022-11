Caminhonete de empresário capota em estrada rural, em Nova Andradina

Um empresário da Multicar Veículos sofreu um acidente na estrada vicinal do Assentamento Angico, zona rural de Nova Andradina, localizada a 299 km de Campo Grande. O incidente aconteceu na noite desta quinta-feira (03).

Conforme a apuração do Jornal da Nova, o homem saiu da propriedade rural com destino ao perímetro urbano, quando houve uma perda de direção e a caminhonete do modelo GM/D20 capotou. O homem estava sozinho no veículo e saiu ileso.

O empresário relatou que não teve nenhum ferimento.“Graças a Deus estou bem, só foram danos materiais”, disse ao jornal do interior.

Por não ter nenhum ferimento, nenhum tipo de socorro médico precisou ser acionado. Já a caminhonete ficou danificada e precisou ser transportada por um guincho.

Com informações do Jornal da Nova

