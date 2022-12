Nuvens com chuva a qualquer momento marca domingo na Capital

A instabilidade permanece neste domingo (4), em todo o Estado. Na capital o dia amanhece fechado com nuvens podendo chover a qualquer momento. Na Capital as temperaturas podem registrar mínima de 23°C e máxima de 28°C.

O tempo continua instável em Mato Grosso do Sul. O domingo (04) será quente e abafado, com sol e pancadas de chuva de intensidade fraca a moderada, e que pode vir acompanhada de raios e rajadas de vento, principalmente no final da tarde e início da noite.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) os termômetros podem registrar mínimas de 22°C e máximas de até 30°C na região sul. para a região norte são esperadas mínimas entre 21/24°C e máximas de até 31°C.

Em grande parte do estado, os ventos atuam do quadrante leste/nordeste, com rajadas de vento entre 40-60 km/h e localmente podem atingir valores acima de 60 km/h.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.