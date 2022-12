Mais uma mensagem de Jesus, do livro “Ele e eu” de Gabrielle Bossis, número marginal 1769

Sabe filho, na Quinta-feira Santa, dia da instituição da Santíssima Eucaristia, é o dia do meu imenso amor. Meu pequeno, diante deste divino Dom, não sentes que todo o resto não vale nada? Faça que os outros sintam também, e assim avançarás em teu caminho de apóstolo. Que alegria minha, se todos os teus instantes fossem momentos de amor. Seria uma boa resposta ao que foi a Minha vida terrestre.

Compreenderás que, falando deste dia de modo específico, não posso falar de outra coisa a não ser do Meu Amor por ti. A Humanidade se encontra doente justamente por causa disso, porque não conhece o Amor, perdendo-se no meio de tantas coisas inúteis e desnecessárias.

Consideraste alguma vez o que deve ter sido o peso do amor que Me levou a instituir a Eucaristia? Eu ansiava por ser teu e ficar em vossa posse até o fim dos tempos, por ser conhecido como coisa tua, coisa que se toma, se come e se bebe. Neste Meu desejo Eu ansiava por ser teu, ficar em tua posse até o fim dos tempos. Sou teu Irmão, teu Amigo e por isso desejei entrar dentro de ti com todo o Meu Ser para curar tuas feridas, te amar, escutar, consolar e ser um contigo.

Como também desejei estar encerrado, colocado em uma casa tua, em uma igreja, para ali te aguardar, quando possível todos os dias, para matar a sede de amor que tenho por ti. Compreenda filho, o quanto eu te amo. Por isso disse antes que, na instituição da eucaristia, não poderia falar senão de Amor. A eucaristia é a grande manifestação do quanto Eu te amo.

[Texto: Por Rosenei Pauli]