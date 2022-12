Concurso da PM conta com 10.320 candidatos neste domingo

Candidatos concorrem ao concurso Público da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS), que acontece neste domingo (4) e oferece 20 vagas para o cargo de Oficial e 500 vagas para o posto de Soldado, a homologação dos concursos é 19 de junho de 2023.

Participaram 10.320 candidatos que se inscreveram para os cargos, sendo 1.635 para oficial e 8.685 para Soldado.

A divulgação do gabarito preliminar será feita no próximo dia 6 de dezembro. Recursos poderão ser apresentados nos dias 6 e 7 do mesmo mês. A divulgação dos resultados dos recursos será feita em 11 de janeiro do próximo ano, mesma data em que serão divulgados os aprovados.

Confira as regras do concurso e se prepare para fazer uma boa prova.

Horários, locais, ensalamentos e documentação para as provas estão disponíveis no site do Idecan (Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional), no endereço www.idecan.org.br .

. A prova para Soldado terá duração de 4 horas. Os portões dos locais de aplicação serão abertos às 7h e o fechamento será às 8h (horário de Mato Grosso do Sul).

Já a prova para Oficial será aplicada à tarde, com duração de 5 horas. Os portões dos locais de aplicação serão abertos às 14h e fechados às 15h, também no horário local.

O candidato deve aparecer com antecedência mínima de uma hora do horário fixado para o fechamento dos portões.

Só serão aceitas para o exame canetas esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de ponta grossa.

Também é necessário levar para a prova o Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI) e documento de identificação original, além de outros objetos individuais eventualmente especificados em edital próprio.

