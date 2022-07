Em Corumbá, pai golpeia filho na cabeça e causa afundamento no crânio do adolescente

Um homem, de 44 anos, é acusado de golpear o filho, de 15, com um pedaço de ripa em Corumbá, município que fica a 417 quilômetros de Campo Grande, causando afundamento de crânio no adolescente. O autor diz que o filho o ameaçou com uma faca.

O motivo da ameaça teria sido porque o adolescente presenciou o pai repreendendo uma sobrinha, o afrontando dizendo “você não tem o direito de fazer isso com ela, pois quem ajudou a criá-la fui eu”. Após isso, o pai foi até o quintal da residência e pegou um pedaço de ripa, golpeando o filho que ainda estava com a faca.

O adolescente foi atingido na região da cabeça, ficou tonto, e foi atingido novamente na região do braço. Logo em seguida, o filho começou a chorar muito, reclamando de dor na cabeça, então, com a esposa, o pai o levou ao pronto-socorro. A equipe médica informou que a vítima teria que passar por exames mais abrangentes, pois teve afundamento de crânio, e permaneceu sob observação.

A equipe médica plantonista, percebendo a situação, acionou a assistência social da Santa Casa, que em seguida informou o caso à Polícia Militar, que foi até a unidade de saúde. Em conversa com o pai, ele relatou que o filho estava com uma faca e passou a ameaçá-lo dizendo: “se fosse preciso matar, mataria”.

O pai foi levado para a Delegacia de Polícia Civil. O caso aconteceu na última sexta-feira (8), sendo informado hoje (11) pela assessoria da Polícia Militar.

Com informações de Diário Corumbaense.

