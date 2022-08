Nova redução nas refinarias derruba preço da gasolina para R$ 4,89 na Capital

Consumidor teve economia de R$ 0,16 no último reajuste

Por Taynara Menezes – Jornal O Estado do MS

A redução da gasolina nas refinarias, anunciada no início desta semana pela Petrobras, já tem refletido no preço vendido nos postos de combustíveis. Isso porque, conforme apurado pelo jornal O Estado em sete locais, o valor do litro está sendo encontrado entre R$ 4,89 e R$ 4,99, após dois dias da decisão.

O diretor-executivo do Sinpetro-MS (Sindicato do Comércio Varejista de combustíveis, Lubrificantes e Lojas de Conveniência de Mato Grosso do Sul), Edson Lazarotto, esclarece que o mercado é livre e que a definição dos preços é de competência dos revendedores.

“O mercado se regula em média de dois a três dias, dependendo da sua compra, pois ele é livre para tomar essa decisão”, explica. Em relação ao novo reajuste, Lazarotto reforça que é decorrente da queda do barril de petróleo. “Os preços do barril de petróleo, abaixo de US$ 100 e o dólar também estável perante o real, contribuíram para a nova redução”, completou.

Até o fechamento desta edição, o preço do barril do petróleo estava a US$ 93,53.

Pesquisa

No posto localizado na Rua Spipe Calarge, bairro Vila Carlota, o litro saiu de R$ 5,05 para R$ 4,89. Diferença de R$ 0,16 para o consumidor. O responsável pelo estabelecimento, que preferiu não se identificar, está otimista com as mudanças de preços.

“Toda vez que tem redução nossa expectativa é de vender mais, melhorar o movimento. Nós sempre acompanhamos a nota, chegou mais em conta, já deixamos mais barato para o cliente também”, pontuou.

Em outro posto, na Avenida Três Barras, o estabelecimento comercializa o litro do combustível a R$ 4,97, segundo valor mais barato encontrado pela equipe de reportagem. A média de preço comercializado nos postos de combustíveis de Campo Grande é de R$ 4,99. O valor foi constatado em outros cinco locais. Um deles foi na Avenida Fernando Corrêa da Costa com a Rua 14 de Julho.

No cruzamento da Avenida Afonso Pena com a Rua 13 de Maio, o litro da gasolina também é vendido a R$ 4,99. Na Avenida Calógeras com a Rua 26 de Agosto, e na Avenida Costa e Silva, o combustível também está o mesmo valor.

Reduções

No dia 20 de julho começou a sequência de reajustes da gasolina nas refinarias. Nesse dia, começou a valer a redução que resultaria em R$ 0,14 mais barato. Com isso, o litro passou a custar R$ 5,21. Após nove dias, uma nova queda de preço nas refinarias deixou a gasolina a R$ 5,11 na Capital. A estatal diminuiu em R$ 0,15 o litro nas distribuidoras, medida que refletiu nas bombas menos R$ 0,10.

Por fim, o novo anúncio da última segunda-feira (15) foi a terceira queda em menos de um mês.

