Polo Industrial Norte vive uma nova realidade após receber investimentos

Obras de infraestrutura impulsionam a competitividade das empresas locais e valorizam as indústrias

Por Michelly Perez – Jornal O Estado MS

Com pavimentação e drenagem de 1,4 km, a região do Polo Industrial Norte “Miguel Letteriello”, em Campo Grande, disponibiliza atualmente melhores infraestruturas e oferece mais qualidade de vida para os moradores da região após os investimentos realizados pelo Governo do Estado. Nesta edição, a equipe do jornal O Estado vai revelar os benefícios que os recursos de mais de R$ 1,6 milhão proporcionaram para a população local, em mais uma reportagem especial em comemoração ao aniversário de 123 anos da Capital.

Antes o acesso e as ruas nos arredores das empresas eram marcados por buracos, poeira e lamaçal em época de chuva. A situação era precária. A pavimentação das vias urbanas contou com um investimento de R$ 1,6 milhão, facilitando o transporte das mercadorias, a valorização das indústrias e melhores condições de trabalho. A obra foi emblemática pelo apoio e pela parceria com o setor industrial.

“Aqui quando chovia era muita lama e no tempo seco tínhamos de conviver com o poeirão. O asfalto ajudou muito e foi feito com qualidade, pois continua em ótimas condições. Para a gente facilita bastante”, descreveu o motorista Anderson Gutierre, que trabalha há seis anos no local.

A mesma avaliação também foi feita pelo motorista Jean Rocha, que também presenciou a mudança que aconteceu no bairro após as obras de infraestrutura. “Melhorou 100% e o asfalto que foi feito ainda está zero, não temos do que reclamar. Antes, sem asfalto, a situação era bem diferente, os veículos ficavam todos sujos com terra e barro”, destacou.

Trabalho fundamental

A pavimentação do Polo Industrial é considerada um divisor de águas aos empresários que atuam na região. “A obra foi fundamental, porque melhorou muito as condições das empresas, por dispor de uma infraestrutura de qualidade nos arredores. Principalmente para o meu setor, que é a produção de alimentos. Estou satisfeito em ter meu negócio aqui”, disse Marcelo Abdala, proprietário de uma empresa de fabricação de pães e biscoitos, que está no núcleo há 19 anos.

Alex Simeão, gerente de uma empresa de calçados, destaca que esta infraestrutura de qualidade ajuda muito na produção, transporte e logística. “Estamos há dois anos instalados aqui e o asfalto está muito bom, estrutura é ótima e a área também é bem tranquila, tanto que nunca fomos assaltados”, descreveu.

Ary Zornitta, diretor de empresa de engenharia, também destaca que o polo industrial dispõe de uma boa infraestrutura urbana. “Começamos este ano as atividades no local e não podemos reclamar do asfalto, que está de boa qualidade. Esta obra fez muito bem às empresas locais.”

Após 12 anos no local, Mauro Teixeira, funcionário de uma empresa de produção de móveis, lembra que antes do asfalto era só poeira e buraco até chegar ao local de trabalho. “O acesso era muito complicado, tinha valeta de enxurrada quando chovia, a obra de asfalto melhorou para todo mundo, hoje o polo industrial é muito bom, tanto que não tem nem vaga, todos os espaços estão ocupados.”

Quando lançou a obra, o governador Reinaldo Azambuja destacou que a pavimentação era um compromisso com o setor industrial, sendo o primeiro polo 100% asfaltado. “São investimentos que estimulam a geração de emprego, a competitividade entre as empresas, além de deixar um ambiente mais seguro para moradores e trabalhadores”, ponderou.

Com 40 empresas no Polo Industrial Norte, as atividades são de economias diversificadas, que vão desde a fabricação de tijolos, passando por alimentos e confecção, até o setor de engenharia, gerando mais de 1.500 empregos.

Veja outras reportagens sobre os 123 anos da Capital: 123 anos: Hábitos e culinária dos campo-grandenses mostram confluência de culturas

Leia a edição impressa do Jornal O Estado MS.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.