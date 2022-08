Santa Casa completa 105 anos sendo referência para todo MS e países vizinhos

Funcionários do hospital destacam a alegria e realização em fazer parte da história da unidade

Por Suelen Morales – Jornal O Estado MS

Com mais de meio século de história, a Associação Beneficente Santa Casa de Campo Grande completou, ontem (17), 105 anos. O hospital é referência em atendimentos de média e alta complexidades, e tornou-se um patrimônio importante para os sul-mato-grossenses onde inúmeras vidas foram e continuam sendo salvas. Diariamente 5 mil pessoas passam pela unidade que possui 776 leitos ativos, sendo 687 destinados ao SUS e 89 privados, segundo o CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos em Saúde).

O presidente da Santa Casa, Heitor Rodrigues Freire, ressaltou a importância da celebração desta data. “Cumpriremos o sagrado dever da gratidão, e vamos homenagear os 20 ex-presidentes que passaram por aqui em todos esses anos de história. Também deixo minha homenagem e gratidão a esta atual diretoria corporativa porque a luta não é fácil, são vários obstáculos, mas a Santa Casa é a casa de Deus, vencemos até aqui e continuaremos avançando”, destacou Heitor.

A Santa Casa de Campo Grande preparou no ano passado cerca de 808 mil refeições, uma média de 67 mil refeições/ mês para pacientes, funcionários e acompanhantes, na Unidade de Alimentação e Nutrição. Além disso, produziu 47.772 quilos de roupas lavadas, processadas e passadas por mês, uma média diária de 3,5 a 4 mil quilos.

Em relação ao BLH (Banco de Leite Humano), de janeiro a dezembro de 2021, foram coletados 758 litros de leite, uma média mensal de 63 litros. Já os números de nascidos vivos foi de 2.529, sendo 1.381 cesarianas e 1.148 partos normais.

A responsável pelo Banco de Leite da Santa Casa, nutricionista Gislene Nantes, conta que já trabalha no hospital há 16 anos e está há um ano e meio à frente do setor de aleitamento materno. “A gente se sente muito agradecido pelo nosso trabalho, fazemos a diferença na recuperação dos bebês recém-nascidos. Estamos sempre buscando novas doadoras pra atender 100% da demanda”, explicou.

Com 44 anos de casa, o gerente de apoio administrativo, Sebastião Parente, afirmou que trabalha todos os dias com a mesma dedicação de quando chegou ao hospital. “Tenho 15 setores sobre a minha gerência e todos eles são importantes. Eu cuido desde a entrada até o setor de patologia que é o necrotério. Então infelizmente é do começo ao fim. Nós acompanhamos, gerenciamos pessoas. Tenho muita gratidão pela Santa Casa”, contou.

Ao longo dos anos o hospital busca por técnicas e ações que promovam a qualidade das relações entre hospital e paciente. A Santa Casa atualmente é responsável pelo atendimento de pacientes do Sistema único de Saúde e também dos beneficiários do Plano Institucional Santa Casa Saúde. Além disso, acolhe pacientes dos países que fazem fronteira com o Estado como Paraguai e a Bolívia.

Atendimentos

Conforme o ranking de atendimentos de Urgência e Emergência no Pronto- -Socorro e Internações no primeiro semestre de 2022 em relação ao ano de 2021, no ano de 2021 foram 21.856 atendimentos em medicina de emergência; 5.036 em clínica geral; 1.466 em ginecologia e obstetrícia; 549 em pediatria e 113 em ortopedia e traumatologia. Já em 2022, realizaram 22.936 em medicina de emergência; 10.498 em clínica geral; 4.375 em pediatria; 1.712 em ginecologia e obstetrícia e 309 em ortopedia e traumatologia.

Em relação ao número de internações no ano passado, foram 4.035 pacientes internados para ortopedia e traumatologia; 2.179 para clínica médica; 1.984 para ginecologia e obstetrícia; 1.338 para cirurgia geral e 1.163 para cardiologia. Nesse período houve 16.683 atendimentos de internação em mais de 25 especialidades. Já em 2022 foram 4.604 pacientes internados para ortopedia e traumatologia; 2.318 para clínica médica; 2.286 para ginecologia e obstetrícia; 1.464 para cardiologia e 1.326 para pediatria. Nesse período houve 19.050 atendimentos de internação em mais de 25 especialidades.

De janeiro a junho de 2022, foram realizados 19.030 registros de manifestantes pelo Sac (Serviço de Atendimento ao Cliente) da Santa Casa.

