No feriado, mais de 4,1 mil pessoas visitaram o Bioparque Pantanal

Visitantes esperaram desde as 6h30 para conhecer o complexo aquático

O feriado de 12 de outubro, quando se comemorou o Dia das Crianças, foi marcado por longas filas de espera na frente do Bioparque Pantanal. Conforme as famílias que estavam desde as primeiras horas da manhã na tentativa de conseguir uma senha para entrar no local, sem o agendamento prévio à quantidade inicial.

Estavam previstas 400 vagas para serem distribuídas durante o período matutino e outras 600 para o vespertino, mesmo assim, a quantia não foi suficiente para suportar a grande demanda do público que queria conhecer o local durante o feriado.

De acordo com a assessoria do Bioparque, o grande número de pessoas já era esperado, mas ultrapassou as expectativas, já que todas as vagas foram preenchidas antes mesmo das 10h, fazendo com que novas vagas fossem disponibilizadas para que um maior número de visitantes fosse atendido. Ao todo, pela manhã foram atendidas 2.000 pessoas e à tarde, outras 2.158.

A equipe de reportagem conversou com alguns visitantes que aguardavam pela visita. Em frente do complexo, algumas famílias saíram indignadas com a falta de oportunidade para conhecer o “aquário do Pantanal”, como muitos ainda o chamam. “Não eram nem 10h ainda e já não tinha vaga, aí ter de esperar até as 13h30 para pegar senha à tarde é cansativo. Sem falar no dia nublado, que, se chover, não tem o que fazer. Minha filha já criou expectativas de ver os peixes e os animais que tem no aquário, não tem como simplesmente voltar para casa. O jeito é enfrentar a fila gigante, já que durante a semana também não conseguimos agendar, porque sempre dá que as vagas estão esgotadas”, disse o pintor Vanderson Leal, 41 anos, que estava acompanhado de sua esposa e da filha de 8 anos.

No dia de folga, da escola e do trabalho, os pais Wandir Costa e Erica Santos, de 31 e 23 anos, disseram estar determinados a enfrentar as filas para que os dois filhos tivessem a oportunidade de conhecer o ponto turístico. “Pelos filhos fazemos tudo, e quem é pai e mãe sabe disso. Mesmo com tempo de chuva, ir para casa não é uma opção. Estamos de folga e eles já vieram prontos para conhecer, é frustrante dizer que, talvez por uma má organização, eles chegaram perto de entrar, mas não aconteceu”, relatou os pais dos pequenos de 4 e 6 anos.

Ainda segundo relatos de famílias que aguardavam pela visita, logo pela manhã, com o grande número de pessoas querendo entrar no Bioparque, visitantes chegaram a fazer “protesto” em frente do local, pedindo para que liberassem a entrada. “O fluxo de gente era muito grande aqui na frente, falaram que seriam apenas 400 vagas de manhã, mas com a revolta no povo acabaram liberando os que estavam na fila há horas. Se o povo não tivesse reclamado, acho que não teriam dobrado os números de vagas e dado um jeito na bagunça que ficou logo no começo”, destacaram pessoas que estavam na fila, aguardando pela visita.

Agendamentos são realizados toda segunda-feira

Toda segunda-feira, a partir das 8h, o Bioparque Pantanal realiza a abertura da agenda para visitas ao ponto turístico na semana subsequente. Os agendamentos são válidos somente para visitas individuais e em família (no máximo seis pessoas). Para o público “escolas”, o agendamento acontece todo dia 16 de cada mês.

Além das reservas pelo site, de segunda-feira a sábado, são distribuídas senhas para entrada imediata, estas que são limitadas e entregues por ordem de chegada.

