Sol aparece tímido e dia tem previsão de chuvas intensas em MS

A quinta-feira (13) pós feriado segue com calor e previsão de chuvas intensas em Mato Grosso do Sul. Campo Grande amanheceu com o céu nublado e um sol tímido, com mínima de 19ºC e máxima não passando dos 28ºC.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), há um alerta para chuvas intensas para todos os 79 municípios, com chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O alerta vale até às 10 horas de hoje.

As máximas não passam hoje dos 23ºC em Ponta Porã, 25ºC em Porto Murtinho, 26ºC em Dourados, 27ºC em Bonito, 30°C em Corumbá, e 33ºC em Coxim e Três Lagoas.

O volume de chuva das últimas 24 horas foi de 13,4 milímetros em Dois Irmãos do Buriti, 8,8 mm em Aquidauana, 8 mm em Corumbá, 5,4 mm em Dourados, 4,8 mm em Corumbá, 4 mm em Campo Grande, 3,8 mm em São Gabriel do Oeste, 2,8 mm em Itaquiraí, 1,6 mm em Maracaju, 1,4 mm em Três Lagoas, 0,4 mm em Bela Vista, 0,4 mm em Bataguassu e 0,2 mm em Ivinhema.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.