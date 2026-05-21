Vereadores aprovam reajuste da remuneração dos servidores da Câmara Municipal de Campo Grande

Percentual reajustado ficou em 4,39% para vencimentos dos efetivos, inativos e pensionistas do legislativo municipal

Nesta quinta-feira (21), foi aprovado em única discussão pelos vereadores de Campo Grande, o Projeto de Lei 12.424/26, da Mesa Diretora que reajusta em 4,39% os vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Campo Grande.

A medida é válida para os servidores ativos e também aos proventos de inativos e pensionistas com efeito a partir de 1º de junho de 2026.

O presidente da Câmara Municipal, o vereador Epaminondas Neto, Papy, enfatizou o avanço da medida aprovada pela câmara e reforçou o diálogo com os servidores. Recentemente também foi aprovado o adicional de qualificação, chegando a até 20% no salário, para servidores que contam com pós-graduações, seja especialização, mestrado ou doutorado.

“Isso incentiva a qualificação do servidor”, disse o presidente, mencionando a importância de acolher as demandas e valorizar os servidores do Legislativo.

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