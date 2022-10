Mês começa com tempo firme e aumento de temperaturas

O 1º de outubro começa com sol em grande parte do Mato Grosso do Sul. Para este sábado as temperaturas também devem subir, com máxima de 31ºCem Coxim, região norte do Estado. Já a menor temperatura foi registrada em Ponta Porã, com mínima de 17ºC.

Há possibilidade de pancadas de chuva em alguns municípios e em Campo Grande. Para a Capital os termomêtros registram entre 18ºC a 27ºC, de acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul).

Os termômetros em Corumbá registram de 20ºC a 30ºC. Já em Coxim, as temperaturas ficam entre 20ºC e 31ºC.

Em Três Lagoas, a mínima é de 18ºC e a máxima será de 27ºC. E em Nova Andradina, os termômetros ficam entre 16ºC e 28ºC.