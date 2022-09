Pesquisa mostra que só domingo será conhecido os nomes do 2° turno

Levantamento, realizado pelo Instituto Paraná Pesquisas, a pedido da Fiems (Federação das Indústrias de MS) e divulgado ontem (29), indica que as eleições no Estado deverão ser decididas em segundo turno. Neste momento, aparece a disputa entre os candidatos André Puccinelli (MDB) e Eduardo Riedel (PSDB).

Nessa reta final, com dois dias antes do pleito, nesse domingo (2), apesar do resultado da pesquisa, há ainda a possibilidade de embolar a definição de quem realmente vai disputar o segundo turno. Isso porque a diferença de André para o segundo colocado é de apenas 3% das intenções de voto e para o quinto colocado, que é o Capitão Contar, encostado em Rose Modesto na quarta, com 13,1%, existem 8% de diferença.

Em relação ao terceiro colocado, a diferença cai 5%. Nesse quadro, mesmo com a sondagem, ainda não dá para cravar quem realmente estará na disputa final.

Estimulado

Já no levantamento estimulado (quando a lista com nomes é apresentada), André Puccinelli (MDB) continua na frente, com 21,3% das intenções de voto. Eduardo Riedel (PSDB) aparece em segundo lugar, com 18,5%, e Marquinhos Trad (PSD) permanece em terceiro, com 16,2%. Rose Modesto (União Brasil) fica em quarto lugar, com 13,6%. Em quinto lugar aparece Capitão Contar (PRTB), com 13,1% dos votos; em sexto lugar, Giselle Marques (PT), com 2,9%; em sétimo lugar, Adonis Marcos (PSOL), com 0,5%; e em oitavo vem Magno de Souza (PCO), com 0,3% das intenções de voto. Não sabem ou não responderam: 6,4% dos entrevistados e 7,3% disseram que vão votar em branco ou nulo.

Espontânea

Conforme os dados, na pesquisa espontânea (quando o eleitor fala o nome do candidato que vem à cabeça), o ex-governador aparece em primeiro lugar, com 12,7%, ao passo que Riedel fica em segundo, com 10,8% das intenções de voto. Marquinhos Trad (PSD) vem em terceiro lugar, com 8,8%; Capitão Contar (PRTB) tem 7,4%, em quarto lugar. O quinto lugar fica com Rose Modesto (União Brasil), com 7,3%, seguida por Giselle Marques (PT), com 1%, e Adonis Marcos (PSOL), com 0,1%.

Outros nomes citados somaram 0,5%. Não sabem ou não responderam: 45,8% dos entrevistados e 5,6% disseram que vão votar em branco ou nulo.

Na pesquisa anterior do Instituto Paraná, no mês de agosto, André Puccinelli (MDB) tinha 25,1%, ou seja, caiu 4 pontos. Marquinhos Trad pontuava 16,8% e perdeu 3%. Quem cresceu no período foi Eduardo Riedel, que tinha 13,2% e subiu 5 pontos percentuais, além de Rose Modesto, que pontuava 10,5% e subiu 3%. O candidato Capitão Contar se manteve estável, quando tinha 13,6% e agora, está com 13,1%

Para única vaga ao Senado, Tereza Cristina se destaca

A pesquisa encomendada pela Fiems também avaliou a intenção de votos em Mato Grosso do Sul para o Senado. Na estimulada, Tereza Cristina lidera com 45,1%, e Luiz Henrique Mandetta segue em segundo lugar, com 15,8%.

Em terceiro lugar vem o juiz Odilon de Oliveira, com 15,1%; em quarto, o professor Thiago Botelho, com 4,9%; em quinto, Anizio Tocchio, com 0,7%; e em sexto lugar aparece Jefferson Bezerra (Agir), 0,4% das intenções de voto. Não sabem ou não responderam: 8,1% dos entrevistados e 10% disseram que vão votar em branco ou nulo.

Bolsonaro confirma favoritismo em MS para vencer em 1º turno

Na coleta de dados estimulada sobre as intenções de voto para presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro (PL) lidera com 50,1%, e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece em segundo lugar, com 30,5% em intenções de voto do sul-mato- -grossense.

SimoneTebet (MDB) fica em terceiro lugar, com 5,1% dos votos, seguida por Ciro Gomes (PDT), em quarto lugar, com 3,4%, e Soraya Thronicke (União Brasil), em quinto lugar, com 0,7%. Felipe D’Ávila (Novo) aparece em sexto lugar, com 0,5% das intenções de voto. Padre Kelmon (PTB), Sofia Manzano (PCB) e Vera Lucia (PSTU) têm, cada um, 0,1%.

Não sabem ou não responderam: 3,8% e 5,6% vão votar branco ou nulo. Registro no TSE A pesquisa foi realizada pelo Instituto Paraná de Pesquisas e registrada no TSE sob os números MS-04278/2022 e BR-07898/2022.

Foram ouvidos, com entrevistas pessoais, 1.540 eleitores de 44 municípios de MS entre os dias 24 e 28 de setembro. A amostra tem nível de confiança de 95% para uma margem estimada de erro de 2,5%.

Por Rayani Santa Cruz – Jornal O Estado do MS.

