Natal sofisticado tem guirlanda de R$ 150 a árvore de R$ 14 mil

Comércio fatura com proximidade do dia 25 de dezembro

O Natal é uma das datas propícias para faturamento do comércio. Em lojas de Campo Grande é possível encontrar guirlandas de R$ 150 a árvore natalina de R$ 14 mil. As opções são montadas para um público de alto padrão ou até mesmo para aqueles que buscam inovar e sofisticar no dia 25 de dezembro.

Na Milano Home, loja que tradicionalmente disponibiliza uma infinidade de artigos de decoração voltados para o Natal, é possível montar o ambiente natalino completo. Começando pela árvore de Natal, a mais em conta encontrada é de 1,80 metro, que sai por R$ 1,7 mil, contando com bolas decorativas, fitas, adornos natalinos e pisca-pisca preenchendo todo o entorno da árvore. Já a com preço mais elevado, no mesmo tamanho, pode ser adquirida por R$ 2,7 mil, e o modelo conta com mais adornos, como bichos de palha, azevinho e as famosas flores natalinas.

No mesmo local, as árvores de 2,10 metros variam entre R$ 2,9 mil e R$ 4,1 mil, sempre levando em conta a presença de adornos em maior ou menor quantidade, além da qualidade de cada item que compõe a peça. Entre os modelos de árvores já decorados expostos na loja, destaca-se a com o valor mais elevado, sendo de R$ 7.454,10, medindo 2,40 metros de altura, com peças decorativas em resina, fibra natural, animais realistas, flores, fitas e galhos naturais.

Levando em conta o contexto atual, o proprietário da Milano Home, Cláudio Gonçalves Filho, 35 anos, destaca o movimento na loja como positivo. “Neste ano, a procura começou mais cedo. Em setembro já estávamos realizando vendas de decoração para o Natal”, relata otimista o empresário.

Sobre a expectativa de venda para 2022, Gonçalves revela ter investido 15% a mais que no ano anterior, na expectativa de ver esse aumento refletido nas vendas.

“Apesar das incertezas no cenário político, o clima de Copa do Mundo tem contribuído para animação das pessoas que querem decorar a casa para as festividades do fim do ano”, ressalta.

Além da árvore de Natal, outro item que também costuma marcar presença nessa época festiva são as guirlandas, de várias cores e tamanhos. Na loja Milano, a de 45 centímetros tem o custo de R$ 277; de 60 cm R$ 490; e a de 90 cm R$ 1,1 mil. Os valores variam de acordo com a montagem obedecendo ao gosto de cada cliente.

O pisca-pisca e as bolas de natal também podem ser comprados separadamente. O pisca-pisca de 10 metros tem o custo de R$ 39,90 na loja Milano. Já as bolas decorativas de 10 cm, com três unidades, por exemplo, são comercializadas a R$ 55,90; e as de 8 cm com a mesma quantidade, por R$ 39,90.

Mais opções

Em outra loja na região central, a Casa das Flores oferece uma gama de produtos voltados para a decoração de Natal. No local, são vendidas árvores de vários tamanhos já montadas, variando entre R$ 1,7 mil e R$ 14 mil. Isso, além das guirlandas de 40, 60 e 90 centímetros, com valores entre R$ 150 e R$ 900.

Em uma cotação realizada junto à gerente do estabelecimento, Rose Koche, ela revela que as árvores podem ser montadas conforme o gosto e o bolso do cliente, aumentando o preço conforme a qualidade, o tamanho e a quantidade de enfeites.

Árvore medindo 1,80 metro varia entre R$ 1,7 mil e R$ 2,5 mil, ao passo que uma de 2,10 metros pode chegar ao valor máximo de R$ 5 mil e uma de 3 metros a R$ 14 mil, todas contando com adornos elaborados, fitas, pisca-pisca e bolas decorativas.

Rose Koche fala sobre a promessa que 2022 vem trazendo para o comércio, onde segundo ela é esperado um aumento promissor nas vendas. “Comparando com 2021, esperamos um aumento de 20% a 30% na venda de artigos decorativos para o Natal.”

Sobre o otimismo ela evidencia principalmente a vinda de uma pandemia que renova o ânimo das pessoas, aflorando com mais intensidade o espírito natalino. “O pessoal está gostando mais do Natal. Estão tendo mais aquele calor de família mesmo. Esse ano ainda pra ajudar tem a Copa”, destaca.

Decorações para as árvores também podem se compradas separadamente, por exemplo, as bolas de Natal (R$ 27,90) com três unidades, as fitas a partir de R$ 24,90 e o pinheiro por R$ 29,90.

Montar mesa para o Natal chega a custar R$ 6,3 mil

Os acessórios para compor uma mesa mais sofisticada também são uma das opções. Na Milano, uma mesa com itens básicos para seis pessoas, tem saído entre R$ 1.187 e R$ 6.381.

O jogo do pratos rasos, com seis unidades, custa R$ 689. Os de sobremesa estão sendo vendidos por R$ 639, a mesma quantidade. O sousplat custa R$ 600, também com seis unidades.

O faqueiro com 18 peças é vendido por R$ 499. A unidade da taça de cristal para vinho está por R$ 559. O guardanapo de linho (6 unidades) custa R$ 600.

Já com produtos um pouco mais baratos, o prato raso sai por R$ 239; e de sobremesa, R$ 199,90. Todos com seis unidades. O sousplat custa R$ 169,90, também com seis unidades.

O faqueiro com 18 peças é vendido por R$ 250. O jogo de taças de vidro para vinho custa R$ 170. O guardanapo de linho (6 unidades) custa R$ 159.

