São Paulo e Palmeiras empatam em jogo movimentado

Palmeiras e São Paulo empataram por 0 a 0, na tarde de ontem (16), no Allianz Arena. Com dois a menos, o Tricolor pôde se considerar vitorioso, já que após as expulsões, o Palmeiras dominou a partida. O grande destaque foi o goleiro Felipe Alves que garantiu o empate com grandes defesas e até pênalti defendido.

Com o resultado, o Verdão segue na liderança com 68 pontos, mas pode ver os rivais diminuírem a vantagem que era de dez pontos no início da rodada. O Tricolor chegou a 41 pontos na metade da tabela.

Como foi Palmeiras x São Paulo

Mesmo sem gols, a partida foi boa e movimentada. O início já mostrava o que vinha por ai. Os times buscavam nitidamente o resultado, mas paravam na falta de capricho e de calma, de certa forma. O São Paulo criou as melhores chances nos primeiros minutos. A primeira saiu dos pés de Reinaldo, que bateu cruzado para fora após Igor Vinicius “costurar” toda a defesa palmeirense.

Depois, Luciano fez a mesma jogada e também viu a bola passar apenas perto do gol. O Palmeiras até tentou correr atrás e reagir, mas o cruzamento de Marcos Rocha não alcançou Merentiel que aparecia sozinho na pequena área.

Na final da primeira etapa, o zagueiro Nahuel Ferraresi ainda foi expulso. O jogador acertou uma cotovelada em Danilo ao tentar desvencilhar da marcação. O arbitro interpretou como agressão.

O segundo tempo começou melhor para o Palmeiras, que apareceu mais no campo de ataque e conseguiu executar boas transições entre meio-campo e ataque. O time de Abel Ferreira encaixou o ataque e, em uma dessas chances criadas, na bola aérea, Calleri acabou acertando a mão na bola. Após checagem do VAR, pênalti marcado para o Verdão. Gustavo Scarpa, exímio cobrador, foi para a batida, entretanto parou no melhor jogador da partida. Com uma grande defesa, Felipe Alves garantiu a igualdade no placar.

O Palmeiras buscou e levou perigo em pelo menos três oportunidades. O travessão foi o vilão em uma delas, quando Atuesta cruzou na área e encontrou Gustavo Gómez sozinho para cabecear. Em outra, Flaco López poderia ter finalizado livre, mas se enrolou e perdeu a posse. O Verdão ainda poderia ter saído com a vitória nos últimos minutos de jogo, mas Gustavo Scarpa cobrou falta que passou raspando o travessão adversário. Final de jogo 0 a 0.

