Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Este deverá ser um dia muito lucrativo para você no trabalho, mais ainda para quem atua em home office ou em parceria com parentes. Mas seja qual for o seu emprego, é muito importante que você saiba fazer acordos e esforce-se em conciliar os seus interesses com os dos parceiros. Ao trabalhar em equipe, não queira impor as suas opiniões, mesmo que tenha mais experiência que os colegas. Saiba negociar. Encare as mudanças como oportunidades de testar algo novo. Vai ser difícil reatar um romance, mas pode pintar um novo pedido de namoro. Vida a dois firme e forte, estimule o diálogo.

Touro (de 21/4 a 20/5)

A Lua na Casa da Comunicação ajudará você a escolher as palavras certas em qualquer situação. No trabalho, isso deve ajudá-la a conversar e convencer as pessoas, favorecendo todo tipo de negociação e acordo com colegas, chefes e clientes. Mas mal-entendidos podem ocorrer ao longo do dia e você deve manter a calma para explicar e esclarecer as coisas. Conte com os amigos para o que precisar. Sol e Marte garantem que seu empenho fará tudo valer a pena e ainda pode render uma boa grana. Papos descontraídos vão facilitar as paqueras e também farão bem à vida a dois. Apenas fuja de discussões.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

A Lua na Casa das Finanças aumentará em você o desejo de ganhar dinheiro e melhorar de vida. Mas não adianta contar apenas com a sorte e esperar tudo cair do céu. É importante fazer a sua parte, arregaçar as mangas e investir no trabalho. Mire em seus objetivos mais ambiciosos e corra atrás do que quer. Ao mesmo tempo, controle os gastos para fazer o seu pé-de-meia. Na área afetiva, você será puro charme e sensualidade, mas vai buscar alguém que te dê segurança. Se encontrar, terá coragem de sobra para tomar a iniciativa. Na união, fase repleta de paixão e sedução. Namore muito!

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Você iniciará a semana confiante e super disposta a usar seus talentos para brilhar. Confie na sua experiência e priorize as tarefas que você já domina e sabe fazer bem. Mas não se prenda apenas nisso: abra sua mente e mostre interesse em estudar e aprender coisas novas para abrir portas para um futuro melhor. Evite bater de frente com parentes – faça a sua parte para manter a harmonia nas relações. À noite, pode sentir saudade de alguém do passado ou talvez prefira curtir a família e deixar as paqueras de lado. Na vida a dois, vai sentir muita segurança. O clima vai ferver entre quatro paredes.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Você pode ter boas oportunidades no emprego, inclusive de mudar de função. Mas os astros alertam que é preciso cuidado para não cair na lábia de oportunistas. Mexa seus pauzinhos discretamente para conseguir o que quer, mas sem comentar seus planos e objetivos com ninguém, pois há risco de se abrir com a pessoa errada e ser passada para trás. Fique longe de fofocas, intrigas e de gente oportunista. Mas confie no seu poder de negociar e convencer as pessoas. À noite, você vai esbanjar simpatia, pode fazer novas amizades e animar as paqueras. A dois, fale do futuro e faça planos com seu amor.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Você terá muita facilidade para trabalhar em equipe, fazer parcerias e trocar experiências com os colegas. Você atravessa um momento muito positivo para as finanças e deve ficar atenta às oportunidades de aumentar seus ganhos. Porém, o céu alerta que deve evitar empréstimos e outros acordos financeiros com amigos, pois há risco de sair no prejuízo e ainda se desentender com quem estima. É melhor seguir o ditado: amigos, amigos – negócios à parte. Na paquera, pode se interessar por alguém influente. Vai usar todo seu poder de sedução para conquistar o alvo ou para seduzir e envolver a pessoa amada.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Você vai iniciar a semana com muita vontade de vencer, de brilhar e conquistar o sucesso no trabalho. Vai usar toda sua determinação e energia para alcançar seus objetivos, ganhar a admiração dos chefes e, quem sabe, até conseguir uma promoção no emprego. Mas lute sem abrir mão da gentileza e da diplomacia, que são os grandes dons do seu signo. Evite bater de frente com os outros. Parentes podem se opor aos seus ideais: aceite, sem brigar. Invista nos estudos. Na paixão, use todo seu charme e carisma para arrasar nas paqueras ou para deixar a pessoa amada ainda mais apaixonada.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

O desejo de progredir e abrir novas portas para o seu futuro será enorme e você deve correr atrás de tudo que possa contribuir para isso. Invista nos estudos: busque cursos, treinamentos, livros e conselhos de pessoas mais experientes. Pode sentir saudade ou preocupação por alguém que está distante – faça contato. Marte na Casa 8 turbina a sua sensualidade e indica que você vai atrair como ímã nas paquera. Pode atrair alguém de outra cidade, mas namoro a distância deve causar insegurança: avalie. Na vida a dois, valorize as afinidades e procure reforçar a cumplicidade.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

A Lua na Casa 8 facilita o desapego e você pode aproveitar este astral para mexer em seus guardados e separar tudo que não usa mais para doar ou descartar. Pode ter mudanças no emprego ou promover algumas mudanças que deseja. Bom dia, também, para investir em uma mudança de hábitos que favoreça a sua saúde. Pode ter algum aborrecimento com alguém da turma. Controle bem os gastos no fim da tarde. Ótima popularidade nas paqueras. Aproveite para conhecer gente nova e se enturmar com pessoas interessantes. Atração por amigo(a). Fase apaixonada, intensa e repleta de sedução na vida a dois.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Unir-se aos colegas e trabalhar em equipe será o meio mais fácil e rápido de cumprir as tarefas e atingir as metas no emprego. Você poderá fazer parcerias muito vantajosas, desde que tenha o equilíbrio necessário para conciliar as suas vontades com as dos outros. Controle suas reações e evite disputas de poder. Em vez disso, alinhe os objetivos e todos sairão ganhando. Boa fase para iniciar um namoro ou renovar os laços com seu amor. Pode se envolver com alguém do trabalho ou que ocupa um cargo de liderança. A dois, a Lua fortalece a união e o companheirismo. Lutem juntos pelo que querem.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Você vai contar com todo pique e disposição para encarar a segundona, mergulhar no trabalho e dar conta das suas tarefas. Pode ter alguma dificuldade para aprender algo novo, mas respire fundo, mantenha a calma e siga em frente com determinação. Trabalhe com garra para ver a recompensa no bolso depois. Pode ter alguns imprevistos em casa de manhã. Se você procura um novo amor, experimente sair da rotina e fazer programas diferentes dos habituais par conhecer gente interessante. Use e abuse do seu poder de sedução: pode ser paixão à primeira vista. Ótima sintonia e muita atração a dois.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

A Lua garante muito entusiasmo e criatividade para você nesse início de semana. Você também contará com a sorte em tudo que decidir fazer. Explore seu carisma e bom papo para se dar bem com as pessoas, fazer bons negócios e conseguir o que quiser. Dê mais atenção aos gastos para não perder dinheiro com supérfluos e lances arriscados. Se depender de charme e sensualidade, você vai arrasar nas paqueras e vai envolver quem quiser. Pode despertar atração em alguém da turma, com boas chances de namoro. Na vida a dois, fase carinhosa e romântica. Paixão e desejos vão ferver na intimidade.

Leia as previsões anteriores para o seu signo.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.