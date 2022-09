VÍDEO: Motociclista morre na hora após ser atingida por carro

Uma motociclista, identificada como Francieli Sutil de Assis, 31 anos, morreu após ser atingida por uma carro quando saia do trabalho por volta das 19 horas desta quarta-feira (31), no cruzamento das Benjamin Constant e Avenida Weimar Gonçalves Torres, centro de Dourados, a 238 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com informações do site Dourados News, Francieli seguia pela Avenida Weimar Gonçalves Torres, sentido leste-oeste, pilotando uma moto Honda Biz de cor vermelha, quando foi atingida por um carro Ford KA, sentido norte-sul, conduzido por um homem de 60 anos.

Câmeras de segurança de um comércio da avenida flagraram o momento do acidente. É possível identificar que o homem avançou a sinalização de parada obrigatória, o que provocou a colisão na lateral do veículo.

O Corpo de Bombeiros e uma unidade do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram chamadas mas, Francieli já havia ido a óbito antes mesmo da chegada do socorro, devido a violência do impacto.

O suspeito se negou a passar pelo teste do bafômetro. Ele se apresentou a polícia acompanhado de um advogado e foi indiciado por homicídio culposo na direção veicular, quando não há intenção de matar. Francieli era conhecida por ser uma pessoa gentil e educada. O acidente ocorreu apenas quatro quarteirões do seu local de trabalho. Ela deixa marido e uma filha.

