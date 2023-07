Jovens com milhares de seguidores influenciam o “BEM” na Capital

“Influenciadoras do Bem” é um grupo de “influencies” da Capital Morena que através de suas imagens nas redes sociais e seu trabalho que o próprio nome diz, de influenciar tendências, comportamentos e gostos, durante a Pandemia abraçaram o “Bem” aproveitando a vitrine de seus trabalhos em prol do próximo. “Bem” este que continua até hoje.

Durante o tempo de “resguardo” elas puderam reunir doações que foram entregues na comunidade Mandela na Capital, alegrando crianças e adultos e aquecendo os corações doando roupas, brinquedos e alimentos. Ações como cortes de cabelo e entrega de alimentos também alegraram aquele dia.

Rhauane Faria é a idealizadora do projeto que arrebanhou suas amigas também influenciadoras que através de suas redes pedem auxilio a quem precisa, contam as histórias reais de famílias e pessoas que estão em vulnerabilidade, e através da multidão que as seguem, conseguem ajudar a quem precisa e fazer o possível para melhorar e alegrar a vida de quem necessita.

Com humor, humildade e alegrias elas olham para o próximo de igual para igual. Rhauane anda em seu carro com roupas para doações, e a todo momento que ela passa e encontra alguém que necessita não se furta em ajudar.

Na terça, 11 de julho ela havia feito um job no lançamento de um músico, e ao estacionar o carro próximo ao centro da cidade viu moradores de rua ali e ao retornar do evento já quase meia-noite, toda maquiada, com salto alto e acompanhada também da amiga influenciadora Aline Calixto que juntas entregaram roupas, tiraram fotos e fizeram mais alegre a noite daqueles moradores. ” No dia seguinte eu estava no centro e fui surpreendida por dois deles que nos presentearam com anéis feitos por eles em forma de gratidão”, contou Aline, surpresa.

Atentas andam pela Capital a serviço do próximo, além de serem lindas e promoverem eventos, marcas e usarem sua influência de fato para o BEM que vai muito além.

Interessados sigam este projeto que aquece de fato muitas vidas, por dentro e por fora e provam que elas são muito mais do que rostinhos bonitos estampados nas redes, mas além disso donas de um enorme coração. Acessem e ajudem: @influenciadoras.do.Bem ou @Rhauanefaria @AlineMayra_ @danygattes

Uma publicação compartilhada por Influenciadoras do Bem 💗 (@influenciadoras.do.bem)

