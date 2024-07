MS Ativo Municipalismo: Anastácio tem ruas recuperadas e novas pavimentações a caminho

O programa ‘MS Ativo Municipalismo’ segue em ritmo acelerado no município de Anastácio, com obras de recapeamento em 21 vias. Os investimentos somam R$ 13,4 milhões. Em vistoria as obras nessa terça-feira (2), o governador Eduardo Riedel destacou os investimentos em benefício de quem mora nos municípios.

“Não só fizemos estas vistorias, como ainda assinamos a autorização de licitação para novas pavimentações na cidade de Anastácio”, explicou o governador. A Agesul tem intensificado parcerias com as prefeituras municipais, formalizando 124 convênios, na ordem de R$ 461,4 milhões, por meio do ‘MS Ativo Municipalismo’.

O prefeito de Anastácio, Nildo Alves de Albres, agradeceu a parceria e afirmou que o esforço em infraestrutura favorece o desenvolvimento da cidade. O governador também reinaugurou a reforma da sede do Detran (Departamento Estadual de Trânsito) do município, acompanhado do diretor-presidente do órgão, Rudel Trindade, e do diretor-adjunto, João César Matogrosso.

Para o secretário da Seilog, Hélio Peluffo, ressaltou as diversas obras na cidade. “São várias obras em Anastácio, além da inauguração da MS 345, que começa aqui em Anastácio, no entroncamento da BR-419, quando se inicia a 345”.

O Governo de Mato Grosso do Sul investiu, desde 2023, R$ 184,1 milhões em obras de infraestrutura urbana e de rodovias em Anastácio. A comitiva que visitou Anastácio contou com a presença do senador Nelson Trad, do deputado federal Dagoberto Nogueira, do deputado estadual Paulo Corrêa, além dos prefeitos Valdir Junior (Nioaque) e Josmail Rodrigues (Bonito).

Com informações do Gov MS

