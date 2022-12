Na Capital, Ricardo Lewandowski ressalta que respeita as manifestações pacíficas

Palestrante do XII Congresso Estadual do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, o Ministro do Supremo Tribunal Federal Ricardo Lewandowski, atual vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, comentou durante evento nesta sexta-feira (9), sobre as atuais manifestações que vêm ocorrendo no país, contrárias ao resultado das urnas e que pedem pela intervenção federal e a anulação do pleito.

Sendo um dos principais “personagens” alvo de ataques de extremistas de direita, o ministrou reforçou o valor da Constituição Federal em sua visita à Capital. “Nossa Constituição criada desde 1988 garante a estabilidade do país, direitos e garantias fundamentais às pessoas. Já tivemos nove eleições para presidente, dois impeachments, várias crises econômicas como a de 2008 e, apesar disso, a Constituição permite que possamos viver nesse país que esperamos que seja mais justo”, declarou em entrevista ao O Estado.

Questionado se é contra as manifestações, em especial a que está prevista para esse sábado, 10 de dezembro, em Brasília, Lewandowski defendeu os atos, alegando que são próprios da democracia, mas destacando o limite dessas ações. “Destruir patrimônio público, acarretar lesões corporais aos outros, isso é inaceitável, mas se, eles se manifestarem de forma pacífica, não há nenhum problema. Isso direito do povo”, frisou.

Conforme já noticiado pelo O Estado, neste sábado (10), manifestantes de Campo Grande se unem aos protestantes de outros estados para lutar em prol da liberdade da nação em Brasília. A Caravana saiu da Capital ontem (9) e contou com cerca de 5 mil apoiadores além de Campo Grande, os ônibus e caminhonetes levaram moradores de Dourados, Ponta Porã, Corumbá, Três Lagoas, Sete Quedas, Rochedo, Corguinho, e demais municípios do Estado.

O juiz também aproveitou para falar que não tem medo dos ataques que o judiciário vem sofrendo nos últimos tempos. “O juiz não pode ter medo, se não tem que desistir da carreira. Os magistrados garantem a paz social, temos uma das melhores magistraturas do mundo, eles entram por concurso de provas e títulos, tem garantias constitucionais, tem condições institucionais para exercer suas funções de forma destemida”, concluiu.

O evento promovido pelo MPMS, em parceria com a ESMP-MS (Escola Superior do Ministério Público) e a ASMMP (Associação Sul-Mato-Grossense dos Membros do Ministério Público), encerrou no Auditório da Procuradoria-Geral de Justiça com a presença de membros, servidores, estagiários, autoridades e convidados.

Por Brenda Leitte – Jornal O Estado de MS.

