Neste domingo, 2.946 candidatos concorrem a uma vaga na carreira de bombeiro militar

A primeira das cinco fases dos Concursos Públicos do CBMMS (Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul), acontece neste domingo (11), a partir das 7h, com a aplicação da prova objetiva para os 2.946 candidatos inscritos. Dos inscritos, 581 são para o cargo de Oficial e 2.365 para o cargo de Soldado. A prova será aplicada exclusivamente em Campo Grande, no período matutino para os candidatos ao cargo de Soldado, com duração de 4 h. Os portões serão abertos às 7 h e fechados às 8h. Já a prova para o cargo de Oficial será realizada no período vespertino, com duração de 5h. A abertura dos portões será às 14 h e o fechamento às 15 h. Os candidatos deverão comparecer aos locais designados, com antecedência mínima de 1 hora do horário de fechamento dos portões, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul.

O candidato poderá acessar de forma individual Divulgação as informações relativas ao local de realização da prova, no site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional – Idecan, no endereço eletrônico www.idecan.org.br. Já as informações sobre a documentação, normas de todos os certames podem ser consultadas na edição n. 11.006 do Diário Oficial do Estado, da página 65 a 139.

Resultado e próximas fases A divulgação do gabarito preliminar está prevista para o dia 13 de dezembro e a interposição de recursos até o dia 14 de dezembro. Já os aprovados na primeira fase da prova objetiva ainda terão que participar do exame de aptidão mental/avaliação psicotécnica (fase II), exame de saúde (fase III), exame de capacidade física (fase IV); e investigação social (fase V).

Concurso da PMMS teve 18% de abstenções e sete desclassificados

Cabe relembrar que no último domingo (4), foi realizado o concurso público da PMMS (Polícia Militar de Mato Grosso do Sul) para os cargos de Soldado e Oficial. Dos 10.320 inscritos, deixaram de comparecer na aplicação da prova escrita 1.810 candidatos.

O índice de abstenção ficou em 19% e para o de Soldado em 18%, conforme o Idecan (Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional).

Com um total de 8.685 inscritos para o cargo de Soldado PM, 1.495 não fizeram a prova escrita. Já para os cargos de Oficial que totalizava 1.635 inscritos, o registro foi de 315 candidatos faltosos. Além disso, sete candidatos foram desclassificados em razão de não atenderem ao pedido para desligarem os aparelhos de celular ou equipamentos sonoros.

Por Suelen Morales – Jornal O Estado de MS.

Leia a edição impressa do Jornal O Estado de MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.