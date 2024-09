Mulher que esfaqueou e matou dono de residência nas Moreninhas é presa

Mulher, de 35 anos, que não teve o nome divulgado foi presa, nesta segunda-feira (9), um dia depois de matar Anderson Manoel da Silva, de 43 anos, no bairro das Moreninhas, em Campo Grande.

A prisão da autora aconteceu no bairro Nova Jerusalém, mesma região onde o crime ocorreu, por equipes da DHPP (Delegacia Especializada de Homicídios e de Proteção à Pessoa) . A investigada era inquilina da vítima e, de acordo com informações, morava no local, mas sempre chamava outras pessoas para consumir drogas e álcool na casa.

Ainda conforme relatado no boletim de ocorrência, o corpo do homem foi encontrado pela cunhada, que foi avisada por vizinhos que Anderson havia se envolvido em uma briga com usuários de droga e a inquilina.

Ao chegar no local, ela entrou na casa e viu a vítima em cima de um colchão, com várias lesões pelo corpo e manchas de sangue espalhadas pela residência, além de garrafas de vidro quebradas.

Câmera de segurança de um estabelecimento que fica na entrada da residência gravou o momento em que a mulher deixa o local.

Com a prisão, a suspeita passará por audiência de custódia nos próximos dias. Confira o vídeo abaixo:

