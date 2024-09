Homem é atropelado e morre ao atravessar a BR-163, em Naviraí

Homem ainda não identificado morreu, na noite desse domingo (8), na BR-163, em Naviraí, distante 359 quilômetros de Campo Grande, após ser atropelado por uma carreta enquanto atravessava a rodovia.

Conforme informações, o motorista explicou à PRF (Polícia Rodoviária Federal) que seguia na pista sentido Juti, quando a vítima aparecer de repente, não havendo tempo para frear e evitar a colisão.

Ele contou, ainda, que o trecho onde o acidente aconteceu é bastante escuro. Socorristas da CCR MS Via, concessionária que administra a rodovia, foram acionados e constataram a morte do pedestre.

A vítima não portava documentos pessoais e possui pele negra, estatura aproximada de 1,65 metro de altura e aparenta ter 30 anos. O condutor do veículo passou pelo teste do bafômetro, que não atestou a presença de álcool no sangue.

