Mulher morre após ser baleada acidentalmente pelo filho de 2 anos

Uma mulher de 27 anos morreu após ser baleada acidentalmente pelo próprio filho, de apenas dois anos, na noite de sexta-feira (13), em Rio Verde de Mato Grosso, a cerca de 194 km de Campo Grande. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil como homicídio culposo e omissão de cautela na guarda de arma de fogo.

Imagens do momento do disparo foram registradas por câmeras de segurança da residência e já foram entregues às autoridades. A arma utilizada no disparo, uma pistola Glock 9 mm registrada em nome do pai da criança, e as munições foram apreendidas pela polícia.

Deborah Rodrigues Monteiro, a vítima, estava na varanda de casa conversando com o marido quando o filho alcançou a arma deixada sobre a mesa. Ao manuseá-la, a criança acionou o gatilho, disparando um único tiro.

O projétil atingiu o braço de Deborah e, em seguida, perfurou o tórax. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e levou a vítima ao hospital da cidade. Apesar do atendimento emergencial, ela sofreu uma parada cardíaca e não resistiu.

A investigação segue para esclarecer se houve negligência quanto à guarda da arma, que estava ao alcance da criança no momento do disparo.