Mulher morre após fugir de agressão do marido e colidir em poste em Campo Grande

Na madrugada desta segunda-feira (24), Taís Ferreira Guimarães, de 31 anos, morreu após colidir o carro que dirigia contra um poste, na Rua Orlando Daros, no Bairro Maria Aparecida Pedrossian. O acidente aconteceu enquanto ela tentava escapar de seu marido, Marcos Cristiano Dias Barbosa, de 50 anos, que a agrediu momentos antes.

A delegada Joilce Ramos, que atendeu o local do acidente, disse em entrevista ao site Campo Grande News, que o casal estava em um estabelecimento comercial nas proximidades, onde uma discussão levou à agressão física. Testemunhas relataram que Marcos desferiu um tapa no rosto de Taís e a sufocou. Desesperada, Taís conseguiu escapar e entrou no veículo, tentando fugir.

Apenas uma quadra depois, na Rua Orlando Daros, Taís perdeu o controle da direção e colidiu violentamente contra um poste de iluminação pública. O impacto foi tão forte que o carro ficou totalmente destruído, e Taís morreu no local.

Uma moradora da região, que ouviu o barulho da colisão, relatou o momento de terror: “Eu estava dormindo e ouvi um barulho muito alto. Uma mulher gritou e estava chorando do lado de fora do carro.” Equipes de socorro foram rapidamente ao local e tentaram reanimar a vítima, mas sem sucesso. A morte de Taís foi confirmada no local.

Após o acidente, Marcos Cristiano Dias Barbosa foi encontrado em sua residência e preso em flagrante pela agressão. Ele está prestando esclarecimentos na delegacia enquanto a Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente e da agressão. A delegada Joilce Ramos afirmou que três testemunhas confirmaram a agressão por parte do marido, o que levou Taís a fugir em alta velocidade.

O casal estava junto há cerca de um ano. Este trágico incidente ressalta a gravidade da violência doméstica e suas devastadoras consequências. A Polícia Civil continua investigando o caso para elucidar todos os detalhes que envolveram essa tragédia.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: