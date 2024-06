Semana começa com expectativa da chegada do frio em MS

Primeira frente fria do inverno deve ter mínima de 6ºC em MS

Mato Grosso do Sul deve passar por uma breve mudança climática nos próximos dias. Isso devido a passagem de uma frente fria que promete derrubar drasticamente as temperaturas ainda nesta semana, principalmente na sexta-feira (28).

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), entre os dias 24 e 26 de junho, os modelos indicam aproximação e avanço de uma frente fria que deverá favorecer aumento de nebulosidade, queda nas temperaturas e, com baixa probabilidade, pancadas de chuvas, principalmente nas regiões sudoeste, oeste e sul do Estado.

Sete Quedas deve registrar mínima de 6ºC entre sábado e domingo. A mínima para Ponta Porã é de 7ºC. Itaquiraí, Porto Murtinho e Dourados devem marcar 9ºC.

Para Campo Grande, a mínima é de 12ºC no próximo fim de semana. A temperatura pode chegar aos 11ºC em Corumbá.

Clima nesta segunda-feira

A semana começa com temperaturas acima dos 30ºC, mas municípios da região sul e sudoeste devem enfrentar mudanças a partir desta noite.

Campo Grande tem céu aberto e registra 21ºC nesta manhã. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a máxima para esta segunda-feira é de 31ºC. Para terça e quarta-feira as máximas previstas são de 30ºC e 29ºC, respectivamente.

A região sul do Estado abre a semana com queda de temperatura. A máxima hoje para Ponta Porã é de 29ºC, mas a terça-feira deve começar com mínima de 15ºC. Os termômetros devem cair mais ainda e chegar aos 12ºC na quarta, quando há possibilidade de chuva.

Para Dourados a máxima é de 32ºC nesta segunda-feira. Os termômetros devem chegar aos 14ºC na quarta-feira.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram