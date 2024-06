Jovem de 21 anos é preso por estupro de vulnerável em Caarapó

Na tarde dessa sexta-feira (21), policiais civis da Delegacia de Caarapó-MS cumpriram um mandado de prisão preventiva de um homem, de 21 anos, pela prática de estupro de vulnerável. Ele é acusado de ter relação sexual com uma criança de 11 anos.

O caso foi objeto de investigação em inquérito policial que culminou no indiciamento e prisão preventiva de um indivíduo, de 36 anos, pela prática de conjunções carnais com a criança. Ao longo da investigação, o segundo autor, de 21 anos, que também convivia e se relacionava diariamente com a vítima foi devidamente identificado e preso.

O primeiro autor era padrasto da menina e morava na mesma casa que ela. Já o segundo preso é primo dela e morava na casa da frente.