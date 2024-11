Prefeitura de Campo Grande oferece nove cursos gratuitos para jovens e inscrições terminam hoje

Jovens a partir de 15 anos ainda têm a chance de se inscrever em nove cursos gratuitos de capacitação oferecidos pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv). O prazo para garantir uma das vagas termina nesta segunda-feira (25).

Os cursos abrangem diversas áreas de interesse, como estética, comunicação, tecnologia, vendas, moda e finanças, sendo realizados em três turnos: manhã, tarde e noite. Cada atividade possui carga horária específica, que pode ser consultada no ato da pré-matrícula.

No total, estão disponíveis 60 vagas por curso. Os interessados podem se inscrever diretamente na sede da Sejuv, localizada na Rua 25 de Dezembro, nº 924, 3º andar, ou pelo telefone (67) 3314-3577.

Cursos e horários

Turno matutino (8h às 11h30)

– Manicure e pedicure: Técnicas de cuidado estético para mãos e pés;

– Dicção e oratória: Desenvolvimento de habilidades de comunicação e apresentação.

Turno vespertino (13h30 às 17h30)

– Informática básica: Conhecimentos fundamentais no uso de computadores;

– Fashion lab: Introdução às tendências e conceitos do universo da moda.

Turno noturno (18h30 às 21h30)

– Estratégias para vendas natalinas: Técnicas para aumentar vendas durante o período de festas de fim de ano.

Análise comportamental: Compreensão de perfis e comportamentos humanos;

– Higiene e manipulação de alimentos: Capacitação para trabalhar com alimentos de forma segura e profissional;

– Marketing digital para redes sociais: Dicas para fortalecer a presença online e crescer em plataformas digitais;

– Educação financeira e investimentos: Planejamento financeiro e introdução ao mundo dos investimentos.

Capacitação para o futuro.

Os cursos são uma oportunidade para jovens ampliarem suas competências e explorarem novas áreas de interesse. Segundo a Sejuv, a iniciativa busca incentivar o desenvolvimento pessoal e profissional dos participantes, oferecendo ferramentas práticas para o mercado de trabalho.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram