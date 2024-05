Mulher morre após bater em placa de rodovia e ter pulmão perfurado

Oito dias após sofrer um grave acidente na BR-262, na cidade de Miranda, localizada a 208 quilômetros de Campo Grande, Clemência Maria de Freitas, de 52 anos, morreu devido à complicações em seu estado de saúde.

O acidente ocorreu próximo ao trevo da cidade, onde o veículo conduzido por Clemência colidiu violentamente contra uma placa de sinalização. O choque resultou em ferimentos graves, incluindo a perfuração do pulmão da vítima.

Segundo informações do boletim de ocorrência feito nesta segunda-feira (6), Clemência estava dirigindo um veículo de passeio pela rodovia quando ocorreu o acidente. Os detalhes que levaram à colisão ainda estão sob investigação.

Após o acidente, a vítima foi socorrida e levada ao hospital local, onde recebeu atendimento médico e foi liberada em seguida. No dia seguinte, devido à gravidade dos ferimentos, Clemência retornou à unidade de saúde e foi encaminhada para Campo Grande em uma ambulância, direcionada ao Hospital do Pênfigo.

Ainda conforme o registro policial, os médicos que a receberam constataram a gravidade dos ferimentos, especialmente a perfuração do pulmão, o que levou ao rápido agravamento do quadro clínico da vítima. Infelizmente, Clemência não resistiu aos ferimentos morreu no domingo (5).

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Cepol como “sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima”, enquanto as investigações sobre as circunstâncias exatas do acidente continuam em andamento.

