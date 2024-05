Com previsão de mudança brusca, MS se prepara para a queda das temperaturas

Após dias de calor intenso, parte de Mato Grosso do Sul está prestes a enfrentar uma mudança significativa no clima, conforme apontam as últimas previsões meteorológicas. Embora a onda de calor fique no Estado até o fim desta semana, a expectativa é de que ocorra uma queda brusca nas temperaturas, com mínimas podendo atingir até 11ºC nos dias seguintes.

Segundo os dados fornecidos pela meteorologia, a próxima semana marcará o início dessa mudança brusca, com uma descida acentuada das temperaturas em várias regiões sul-mato-grossenses. Mínimas previstas para o início da segunda quinzena do mês incluem 11ºC em Ponta Porã, 12ºC em Porto Murtinho, 14ºC em Dourados e Corumbá. No entanto, municípios localizados nas regiões norte e leste devem experimentar um frio menos intenso, com mínimas podendo chegar até 17ºC.

Nesta terça-feira (7), Campo Grande, amanheceu com céu aberto registrando temperatura amena de 22ºC. A previsão indica que os termômetros subam gradualmente ao longo do dia, atingindo os 32ºC.

Nas regiões pantaneiras, o calor continua a predominar. Corumbá lidera com máximas de 36ºC, seguido por Porto Murtinho com 35ºC, e Coxim e Aquidauana, ambos registrando 34ºC. O sul do Estado também não escapa do calor intenso, com máximas de 31ºC em Ponta Porã e 33ºC em Dourados.

Outros municípios de Mato Grosso do Sul também enfrentam altas temperaturas nesta terça-feira, como São Gabriel do Oeste e Costa Rica, ambos com 31ºC, Bonito e Paranaíba, atingindo os 32ºC, e Três Lagoas, Ivinhema, Naviraí, Maracaju, Nova Alvorada do Sul e Água Clara, todos com previsões de 33ºC. Nova Andradina fecha a lista com 34ºC.

Com informações do Inmet

