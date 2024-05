Carro colide contra açougue na Vila Morena

Na manhã desta segunda-feira (6), um acidente que resultou na destruição da entrada de um açougue, localizado na Vila Morena, em Campo Grande. Conforme informações preliminares, o incidente ocorreu quando um veículo de passeio transitava pela Rua Minas Novas, seguindo pela via preferencial, e foi surpreendido por uma caminhonete que invadiu a preferencial.

O condutor do veículo, de 44 anos, relatou ao site Camo Grande News, que sentiu o impacto da caminhonete e perdeu o controle da direção.

“Eu estava na preferencial e a caminhonete não respeitou o pare. Bateu na lateral do meu carro e eu só escutei o barulho do airbag estourando”, comenta Osvaldo, visivelmente abalado com o ocorrido. A colisão resultou na destruição da lataria frontal do veículo, levando o motorista a temer pela perda total do carro, já que não possui seguro.

No momento do acidente, o proprietário do açougue, de 24 anos, estava abrindo a loja e mal teve tempo de se abrigar nos fundos do estabelecimento. “Foi um barulho muito forte, quebrou a estrutura do pilar. Foi um susto. Não consigo nem estimar o prejuízo, mas uns R$ 2 mil é certeza”, disse o empresário em entrevista ao Campo Grande News.

O jovem também aponta para uma questão recorrente na região: a falta de sinalização adequada nas vias. “Aqui não tem sinalização, tinha que pintar essa rua todinha. Tem essa e mais três que estão assim”, destaca, preocupado com a frequência de acidentes na localidade.

Enquanto isso, o motorista da caminhonete, que pertence a uma empresa, acionou o seguro, mas optou por não comentar o ocorrido. As autoridades de trânsito chegaram ao local por volta das 9h40 para realizar os procedimentos necessários e apurar as responsabilidades pelo acidente.

