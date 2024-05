Mulher assassinada é identificada e polícia encontra suspeito em Ponta Porã

A mulher encontrada morta em um matagal às margens da MS-455, na região do bairro Jardim Los Angeles, na última terça-feira (21), foi identificada como Amalha Cristina Mariano Garcia, corretora de imóveis que estava desaparecida.

Amalha estava no interior de um Jeep Renegade que desapareceu. Seu corpo foi descoberto com as calças abaixadas, indicando que foi arrastada por cerca de 10 metros para dentro do matagal. Não foram encontrados sinais de abuso sexual. A perícia revelou que uma arma branca, possivelmente um pedaço de pau, foi utilizada no crime.

Suspeito detido

Suspeito de assassinar a corretora de imóveis Amalha Cristina Mariano Garcia, homem identificado como Rafael Centurion Delgado foi detido, na tarde desta quarta-feira (22), em Ponta Porã, a 313 quilômetros da Capital.

O caso foi registrado como Homicídio Simples na 1ª DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

