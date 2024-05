Mãe procura polícia e denuncia abuso sexual sofrido por criança de 9 anos em projeto social

Em um município de Mato Grosso do Sul, a mãe de um menino de apenas nove anos, procurou a polícia, para denunciar o crime de estupro, sofrido pela criança, no último fim de semana. Conforme informações preliminares, o abuso teria acontecido em um em um projeto social. A mulher disse em depoimento que o filho, ao retornar do projeto social, no domingo (19), relatou que o suspeito o agarrou e também teria dado um beijo à força.

A polícia também ouviu o pai do suspeito que afirmou que leva a criança ao projeto e que lá ele costuma brincar com a vítima. No registro policia não fica claro a idade do suspeito, se ocupa algum cargo no projeto ou se, assim como a vítima, é um dos assistidos.

Ainda de acordo com informações preliminares, no dia dos fatos, a criança estava brincando com o suspeito, quando passou a arremessar pedras e papéis e os dois iniciaram uma briga.

O suspeito, assim como a vítima, foi identificado e ouvido pela polícia, em depoimento especial. As investigações continuam. O nome do município onde o fato aconteceu não será divulgado para preservar a vítima, respeitando as normas do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).

