Mulher é morta a facadas pelo ex-marido dentro da própria residência

Cleyde Maria Abrantes, de 44 anos, morreu na noite de ontem (03), após ser esfaqueada pelo ex-marido de 45, em Nova Andradina, a 297 quilômetros de Campo Grande. O autor das facadas fugiu, mas antes ateou fogo na residência da vítima.

Conforme informações da Polícia Civil, o suspeito invadiu a residência e ateou fogo na sala e em uma motocicleta que estava na garagem.

O atual marido de Cleyde, que estava na casa no momento do crime, tentou apagar as chamas. Neste momento, o ex se dirigiu até Cleyde e desferiu duas facadas na vítima.

A mulher foi socorrida com vida e encaminhada ao hospital com parada cardiorrespiratória, mas faleceu durante o atendimento médico.

Segundo informações da polícia, Cleyde tinha medida protetiva de urgência contra o ex-marido. O autor das facadas descumpriu a decisão judicial e agrediu a vítima a facadas.

O autor das facadas fugiu. A Polícia Civil do município investiga o crime.

