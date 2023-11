Com 47.470 estudantes inscritos em MS, confira dicas de quem já superou o exame

A primeira prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) acontece neste domingo (5). 3,9 milhões de pessoas vão fazer o exame, somente no Mato Grosso do Sul são 47.470 inscritos. Universitários que já fizeram a prova contam um pouco de suas experiências e passam mensagens, incentivando e tranquilizando os ingressantes deste ano.

De acordo com o MEC (Ministério da Educação), 1,2% dos inscritos este ano são do MS. O Inep (Instituto Nacional de Estudo e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) aplicará provas em 41 municípios do Estado, em 114 locais. A maioria dos candidatos são adolescentes de 17 anos, sendo 12.379. Em Campo Grande, serão 20.008 pessoas realizando a prova.

A acadêmica de direito, Flávia Pompeu, 22, participou do Enem em 2019, garantindo nota para faculdade fora do Estado e também para o curso mais concorrido, medicina, contudo, optou pela matrícula na sua cidade natal mesmo, na UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul). “Durante toda a minha vida fui incentivada a cursar direito, pois grande parte da minha família é do mundo jurídico. Mas também estava interessada em cursar medicina, pois, felizmente, alcancei nota suficiente para entrar para o curso pelo Enem. Consegui nota também para fazer faculdade em outro Estado. Mas, no fim das contas, acabei optando por direito, na UFMS mesmo”, relata.

Três tentativas

A estudante de direito conta que fez a prova por três anos como treineira, isso a ajudou a amenizar o nervosismo no seu ano, como concorrente. “No dia, eu não estava tão nervosa, mas também não estava totalmente tranquila. Participei os três anos como treineira. Acredito que ter essa experiência é essencial, pois, no ano que fiz a prova para valer, eu já estava acostumada com a dinâmica e, principalmente, com o tempo de prova, que é um dos grandes inimigos dos vestibulandos. Recomendo que todo mundo participe como treineiro ou, pelo menos, participe de um simulado nos moldes da prova”, comenta.

“Acredito que minha preparação para a prova do Enem foi desenvolvida durante os três anos do ensino médio, considerando que estudei em um colégio com foco para o vestibular. Então, nesse tempo, a escola foi essencial na preparação para o Enem, por meio de simulados e redações semanais. Além do papel da escola, também me dediquei bastante, por meio de estudos semanais em casa, que intensifiquei na última semana da prova, que utilizei para assistir a aulões de revisão pelo YouTube e reler meus resumos das matérias”,completa a universitária.

Para finalizar, Flávia dá algumas dicas para quem vai fazer o Enem esse ano. “Primeiramente, se acalme! Sei que é clichê, mas é muito importante ter a consciência que uma nota não te define como pessoa. Fora isso, é essencial ter em mente que o conteúdo para a prova não foi aprendido poucos meses ou dias antes da prova, mas sim durante toda a vivência escolar. Querendo ou não, passamos anos nos preparando para essa prova, mesmo que de maneira indireta. Então, apenas tenha confiança, paciência e foco, que é sucesso!”, tranquiliza

A prova acontece em dois dias. Nesse ano, será no dia 5 e 12 de dezembro. No primeiro dia, o caderno conta com as matérias de redação, língua portuguesa, literatura, língua estrangeira (inglês ou espanhol), artes, educação física e tecnologias da informação e comunicação, bem como história, geografia, filosofia e sociologia. Já no segundo, será testado o conhecimento em ciências da natureza e suas tecnologias (biologia, física e química), matemática e suas tecnologias.

Em Campo Grande, a Prefeitura isentou a tarifa para estudantes que participarão do Exame, o benefício terá caráter pessoal e intransferível. O contemplado terá um passe gratuito de ida e outro de volta para o trajeto residência/ local do exame/ residência, nos dois dias de prova. O decreto nº 15.718 assegura também o benefício aos estudantes que farão provas dos vestibulares de universidades públicas com provas aplicadas no município.

Por – Inez Nazira.

