Frente fria passageira promete dar trégua no calor intenso neste fim de semana

A previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) para esse fim de semana é de frio. A queda das temperaturas começou pela cidade de Ponta Porã, ontem (3), quando as temperaturas marcaram 20ºC.

Diferente dos últimos dias, em que as temperaturas chegaram a 38°C, marcando recordes, no fim de semana a frente fria deve avançar e as temperaturas poderão chegar a valores entre 9°C e 11°C, em Mato Grosso do Sul.

Além disso, ainda podem ocorrer chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo, principalmente nas regiões sul, sudeste, leste e sudoeste do Estado.

O mês de outubro encerrou- -se com ventania e calor acima da média. A Terra teve o setembro mais quente já registrado, as temperaturas mais altas que a média de julho, de 2001 a 2010. A Agência Espacial dos Estados Unidos, Nasa, também confirmou que foi de longe o setembro com a temperatura mais elevada de todos os tempos.

Novembro não começou diferente – além do calor intenso, chuvas à tarde são esperadas, durante os próximos dias.

ALERTA PARA TEMPORAL

Mato Grosso do Sul tem enfrentado instabilidades climáticas e novembro já teve seu início marcado por chuvas. Na segunda-feira (31), 21 municípios do Estado registraram chuva acumulada. Dourados lidera a lista com o maior acúmulo, com 62,8 milímetros, seguida por Rio Brilhante (30,1) e Maracaju (20,8).

Nessa sexta-feira (3), temporal atingiu a cidade de Corumbá com ventos fortes, derrubou árvores e deixou alguns bairros sem energia elétrica.

Um novo alerta foi emitido para o dia de hoje (4), que prevê chuvas de 20 a 50 milímetros e ventos de 40 a 60 km/h, com possibilidade de queda de granizo. No entanto, os riscos de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos são baixos.

De acordo com o meteorologista Natálio Abrahão, ontem (3), a cidade de Paranaíba registrou 4, 8 milímetros de chuva e ventos de 52 quilômetros por hora. Chapadão do Sul registrou vento de 53 quilômetros por hora. A cidade de Costa Rica ficou em primeiro lugar, chegando aos 79 quilômetro por hora

Por – Thays Schneider.

