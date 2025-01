Polícias Civil e Militar fecham ponto de tráfico e prendem 3 pessoas no bairro Trombine, em Campo Grande

Polícias Civil e Militar fecham ponto de tráfico e prendem 3 pessoas em Campo Grande

No sábado (4), as polícias Civil e Militar, em ação conjunta, fecharam um ponto de tráfico localizado na Rua Maria de Jesus Cerveira, no Bairro Trombine, em Campo Grande. Durante a operação, três pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico, além de ser recuperada uma bicicleta furtada em outubro do ano passado.

Durante as buscas, foram encontrados 17 gramas de crack, R$ 681 em dinheiro fracionado, uma bicicleta de aro 29 furtada e outros objetos que foram levados para investigação. Os responsáveis pela casa, D.A.A. (24), G.A.A. (26) e F.J.B.O. (35), foram presos em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação.

A ação foi realizada após várias denúncias anônimas informando que o local funcionava como ponto de venda de drogas, com consumo acontecendo dentro da casa e nas ruas ao redor, o que estava incomodando os moradores.