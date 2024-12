Mulher é esfaqueada mais de 20 vezes por ex-companheiro na saída de supermercado em Campo Grande

Uma mulher de 40 anos foi brutalmente esfaqueada mais de 20 vezes na saída de um supermercado localizado na Rua Treze de Maio, no Bairro São Francisco, em Campo Grande. O crime aconteceu no início da noite de terça-feira (17) e tem como principal suspeito o ex-companheiro da vítima, um homem de 33 anos.

De acordo com informações preliminares, a mulher estava na Capital para passar as festas de fim de ano com familiares. Por volta das 18h, ela foi abordada pelo suspeito na saída do estabelecimento comercial. Ele desferiu vários golpes de faca, atingindo diversas regiões do corpo da vítima.

Após cometer o crime, o suspeito fugiu utilizando um carro de aplicativo. A vítima foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levada em estado grave ao pronto-socorro da Santa Casa de Campo Grande. Até o fechamento desta reportagem, não havia atualizações sobre o estado de saúde da mulher.

A tentativa de feminicídio foi registrada pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), que iniciou as investigações sobre o caso. Equipes do 1º Batalhão da Polícia Militar também realizaram buscas na região para localizar o suspeito, mas até o momento ele segue foragido.

