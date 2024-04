Mulher baleada na frente da filha no Parque do Lageado, morre na Santa Casa da Capital

Na noite de segunda-feira (29), foi confirmada a morte de Marilete Soares, de 49 anos, que foi baleada por homens mascarados na frente de sua filha de 13 anos, na noite de domingo (28), no bairro Parque Lageado, em Campo Grande.

Conforme relatos do filho da vítima ao site Campo Grande News, a irmã de 13 anos testemunhou o momento do ataque, quando homens em uma motocicleta se aproximaram delas, enquanto caminhavam. Os agressores, com rostos ocultos por máscaras, inicialmente pediram informações antes de dispararem contra Marilete e em seguida fugiram do local.

Marilete foi atingida por três tiros e, embora tenha sido socorrida e encaminhada para a Santa Casa de Campo Grande, na noite de segunda-feira, ela não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

O filho da vítima, em meio ao luto e à indignação, ressaltou ainda que sua mãe não possuía desavenças conhecidas. No entanto, um relato de outra filha para a polícia, levanta a uma possível motivação para o crime hediondo.

Marilete já teria sido ameaçada por um homem residente no mesmo bairro. O suspeito, segundo consta em boletim de ocorrência, estava em débito financeiro com a vítima e teria proferido ameaças de violência anteriormente, incluindo a sinistra promessa de “encheria de tiro”.

O caso está sendo investigado enquanto a família e a comunidade esperam por justiça.

