Abril encerra com tempo estável e altas temperaturas em Mato Grosso do Sul

O mês de abril termina com altas temperaturas em todo o Mato Grosso do Sul, conforme indicam os prognósticos meteorológicos do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec). As previsões apontam que a terça-feira (30) será de céu claro e temperaturas máximas que podem chegar aos 36ºC em algumas regiões do estado.

Em Campo Grande acorda o dia começou com céu claro, registrando temperatura mínima de 24ºC. De acordo com o Inmet, a capital sul-mato-grossense pode atingir uma máxima de 33ºC, nesta terça-feira.

Na região pantaneira, os termômetros devem marcar altas temperaturas, com máximas previstas de 36ºC em Porto Murtinho e Corumbá, e 35ºC em Coxim e Aquidauana. Dourados terá uma máxima de 33ºC, enquanto Três Lagoas poderá atingir os 34ºC.

Outras cidades também devem sentir o calor intenso, com variação de 31ºC em Ponta Porã, 32ºC em Costa Rica, 33ºC em Bonito e Maracaju, e 34ºC em Ivinhema, Naviraí, Nova Alvorada do Sul e Nova Andradina.

O Cemtec destaca que o tempo quente e seco persistirá até quinta-feira (2), com poucas nuvens no céu e a umidade relativa do ar que pode chegar a 25%. Essa condição é resultado da atuação de uma alta pressão atmosférica em vários níveis, que age como um bloqueio atmosférico, inibindo a formação de nuvens e chuvas em grande escala.

A partir de quinta-feira, é esperada uma mudança climática, com a possibilidade de pancadas de chuva e tempestades pontuais, principalmente na região de Porto Murtinho e no extremo sul do estado, devido à aproximação de uma frente fria. Nessas áreas, é aguardada uma leve queda de temperatura.

Entretanto, uma massa de ar quente e seca deve impedir que essa frente fria avance para o restante do estado. O transporte de calor e umidade, aliado à atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai, favorece a formação de instabilidades nessas regiões.

Com informações do Inmet e Cemtec.

