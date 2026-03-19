MS Trifásico prevê 2 mil km de rede elétrica no campo e investimento de R$ 172 milhões até 2028

Programa lançado pelo governo estadual promete atender 74 assentamentos em 17 municípios e beneficiar cerca de 15 mil moradores

Produtores da agricultura familiar de Mato Grosso do Sul passam a contar com um novo programa voltado à ampliação da rede de energia elétrica trifásica nas áreas rurais. Lançado nesta quinta-feira (19), o MS Trifásico prevê a implantação de 2 mil quilômetros de rede até 2028.

A proposta deve alcançar 74 assentamentos em 17 municípios, com estimativa de beneficiar cerca de 15 mil moradores. Nesta primeira etapa, mais de 7 mil pessoas já devem ser atendidas. A execução será feita em parceria com a Energisa, em investimento conjunto de aproximadamente R$ 172 milhões.

Durante o lançamento, o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, afirmou que a ampliação da rede trifásica pode impactar diretamente a produção rural.

“Estamos falando de um projeto que transforma o território, melhora a qualidade da energia e permite que a produção cresça com mais eficiência, gerando oportunidades sem deixar ninguém para trás”, disse.

Segundo o governo estadual, além da expansão da rede, o programa inclui a instalação de 500 transformadores para ampliar a capacidade de fornecimento e possibilitar a diversificação das atividades produtivas no campo.

O governador também mencionou o aumento do consumo energético no Estado nos últimos anos. “O Mato Grosso do Sul ampliou em 30% o consumo de energia nos últimos anos. Hoje, estamos correndo atrás dessa demanda, porque sem energia não há crescimento possível”, afirmou.

O foco do programa está na agricultura familiar, incluindo assentados, comunidades indígenas e quilombolas. “Não é normal que essas famílias convivam com limitações que impedem o avanço da produção. É caro, é difícil, mas decidimos enfrentar esse desafio porque a agricultura familiar merece evoluir”, declarou.

O diretor-presidente da Energisa, Paulo Roberto dos Santos, destacou que a iniciativa amplia a oferta de energia com maior potência, o que pode permitir a incorporação de tecnologias e o aumento da produtividade nas propriedades rurais.

Durante o evento, também foi autorizada uma nova etapa do Programa Pró-Fertiliza, executado pela Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural), vinculada à Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação). O investimento previsto é de R$ 5 milhões para o transporte de insumos, com expectativa de atender cerca de 1.200 agricultores familiares.

O secretário da Semadesc, Jaime Verruck, afirmou que a ampliação da rede trifásica atende a uma demanda antiga do setor e pode contribuir para a agroindustrialização e ampliação de mercados. Segundo ele, Mato Grosso do Sul possui mais de 71 mil famílias na agricultura familiar. Somados, os investimentos anunciados durante a agenda chegam a R$ 178 milhões.

Representando os produtores, a agricultora Maria da Penha destacou a importância da melhoria da infraestrutura para quem depende da produção rural. Ela afirmou que energia de qualidade e melhores condições logísticas são fatores determinantes para ampliar a produção, agregar valor aos produtos e garantir renda às famílias, especialmente para mulheres que lideram iniciativas produtivas nos assentamentos.

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