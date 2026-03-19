Prefeitura de Corumbá realiza sorteio de 181 casas do Minha Casa Minha Vida

Famílias cadastradas no município participarão da seleção; evento será transmitido ao vivo e não exige presença dos inscritos

A Prefeitura de Corumbá realiza, no próximo dia 25 de março, às 16 horas, no Ginásio Poliesportivo Lucílio de Medeiros, o sorteio das unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida em construção no bairro Guató. As residências serão destinadas às famílias previamente cadastradas no município. Ao todo, serão sorteadas 181 casas que estão em construção na cidade.

As moradias fazem parte dos empreendimentos Residencial dos Ipês I e Residencial dos Ipês II, viabilizados por meio de parceria entre a Prefeitura de Corumbá, o Governo do Estado e o Governo Federal. O objetivo é ampliar o acesso à moradia digna e contribuir para a redução do déficit habitacional no município.

O processo de definição dos contemplados será conduzido pela Agência de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso do Sul (AGEHAB/MS) e será transmitido em tempo real nas redes sociais da Prefeitura de Corumbá. Não há necessidade de comparecimento das famílias ao sorteio.

Conforme as regras estabelecidas pela legislação do programa habitacional, apenas famílias com renda bruta mensal de até R$ 2.850,00 podem participar do processo de seleção. Dessa forma, famílias com renda superior a esse valor não participam do sorteio, em conformidade com os critérios definidos para a Faixa Urbano 1 do programa.

O processo de seleção considera, ainda, critérios sociais previstos na legislação federal, incluindo situações de vulnerabilidade habitacional, como famílias que vivem em moradias precárias, em coabitação, com ônus excessivo de aluguel ou em situação de risco social. Parte das unidades também é reservada para grupos prioritários, como idosos, pessoas com deficiência e famílias beneficiárias de programas sociais. Para saber mais sobre o enquadramento das famílias, é possível acessar o edital publicado no Diário Oficial de Corumbá (DIOCORUMBÁ) nº 3.206, de 2 de setembro de 2025, páginas 12 e 13.

As casas sorteadas integram um conjunto habitacional que está sendo construído com infraestrutura urbana completa. A iniciativa faz parte de um pacote de investimentos voltados à melhoria das condições de moradia da população e à expansão urbana planejada da cidade, reforçando a política pública de acesso à moradia e de promoção da qualidade de vida das famílias atendidas.

“Corumbá ficou muito tempo sem novos conjuntos habitacionais, e essas casas chegam para reduzir o déficit e dar dignidade às famílias. Estamos conduzindo todo o processo com transparência, para que todos saibam como funciona a seleção e por que cada vaga é destinada. E este é apenas um passo. Seguimos trabalhando para trazer novos programas habitacionais para a cidade, porque temos o compromisso de continuar avançando na redução do déficit habitacional e garantir mais moradia digna para a nossa população”, completou o prefeito Dr. Gabriel Alves de Oliveira.