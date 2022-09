Carro cai em córrego da Capital e polícia busca motorista que fugiu

Um carro caiu no córrego da Avenida Ernesto Geisel, próximo ao Shopping Norte Sul Plaza, e esquina com a Ru Ceres, em Campo Grande, na manhã desta segunda-feira (12). O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das cinco da manhã por moradores da região.

A polícia realiza diligencias na região da Vila Nhá Nhá e Jockey Club em busca do motorista do Volkswagen Gol, que não se encontrava mais no local. O acidente fica próximo a uma curva acentuada da região e, os próprios moradores fizeram uma barricada para alertar os condutores.

De acordo com a polícia o carro está no nome de uma mulher. O veículo está capotado dentro da córrego, sem os pneus dianteiros, e há um macaco hidráulico ao lado. A suspeita é que o carro seja roubado. Além disso, há um casaco, um capacete e uma bolsa perto do veículo.

A grade de proteção do córrego ficou danificada devido a batida. A proprietária será notificada para realizar a retirada do carro de dentro do Rio. O trânsito segue em fluxo normal e a polícia segue no local a procura do motorista.

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba.