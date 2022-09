MS está entre os cinco maiores produtores de grãos do Brasil

Mato Grosso do Sul deve encerrar o ano sendo o 5° maior produtor de grãos do país, tendo participação de 8,1%. De acordo com dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), em agosto, a produção de cereais, leguminosas e oleaginosas estimada para 2022 deve totalizar 261,7 milhões de toneladas, 3,3% maior que a obtida em 2021. Já a área estimada a ser colhida é de 73,0 milhões de hectares, 6,5% maior que no ano passado.

Mato Grosso ocupa a liderança, com participação de 30,8%. Em seguida está Paraná (13,2%); Goiás (10,3%), Rio Grande do Sul (9,8%), Mato Grosso do Sul (8,1%) e Minas Gerais (6,5%). Com relação às participações das regiões, Centro-Oeste está em primeiro, com 49,6%; Sul (25,1%), Sudeste (10,4%), Nordeste (9,7%) e Norte (5,2%).

Soja

A estimativa nacional se manteve em 118,8 milhões. Deste total, o esperado para Mato Grosso do Sul é de 87,5 milhões de toneladas.

A área colhida também se manteve em 40,8 milhões de hectares, aumento de 4,7% na comparação com 2021. A participação da soja no volume total de cereais, leguminosas e oleaginosas do país, em 2022, foi de 45,4%, o maior peso no grupo.

Milho

Em território nacional, o milho contou com estimativa em agosto de 109,9 de toneladas. Para Mato Grosso do Sul, a expectativa é de 11,9 milhões de toneladas. A área plantada registrou aumento de 8,5% no comparativo com ano de 2021 e de 10,5% na área a ser colhida. O rendimento médio anual apresenta um crescimento de 22,5% (5.309 kg/ha).

Feijão

No Brasil, o esperado para a produção do feijão foi de 3,1 milhões de toneladas. Essa estimativa é 0,6% menor que a do mês anterior. Mato Grosso do Sul contribui com 1,7 milhão de toneladas. A área a ser colhida foi reduzida em 1,2%, ao passo que o rendimento médio aumentou 0,5%, para 1.172 kg/ha. Esta 2ª safra representa 42,5% do total de feijão produzido nopaís.

Sorgo

A produção nacional foi de 2,7 milhões de toneladas. Mato Grosso do Sul registrou 2,2 milhões de toneladas em 2022. A estimativa de área a ser colhida apresentou crescimento de 0,4% no comparativo com o ano de 2021. O rendimento médio foi de 2.710 kg/ha.

Por Evelyn Thamaris

