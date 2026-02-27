MS tem quase 95 mil alunos em tempo integral e avança na educação básica, aponta Censo 2025

Matrículas no ensino fundamental lideram a modalidade e acompanham tendência de crescimento nacional

O Brasil alcançou, em 2025, o maior percentual de estudantes em tempo integral dos últimos quatro anos em todas as etapas da educação básica. Ao todo, o país contabilizou 46 milhões de matrículas em 178,8 mil escolas públicas e privadas. Em sintonia com a tendência nacional, Mato Grosso do Sul registrou 94.656 estudantes matriculados em tempo integral na rede pública, segundo dados do Censo Escolar 2025 divulgados pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) e pelo MEC (Ministério da Educação) nesta quarta-feira (26).

Levantamento do Jornal O Estado com base nos dados regionais mostra que a maior concentração de matrículas integrais no Estado está no ensino fundamental. Nos anos finais, são 23.277 estudantes em jornada ampliada, enquanto nos anos iniciais o número chega a 15.982 alunos.

Na educação infantil, Mato Grosso do Sul soma 37.753 matrículas integrais em creches e 2.791 na pré-escola. No ensino médio, são 14.853 estudantes em tempo integral.

Alunos no meio período

Além do crescimento das matrículas integrais, o Censo também detalha o quantitativo de estudantes atendidos em meio período no Estado. Na creche, são 15.629 alunos em turno parcial, enquanto na pré-escola o número chega a 60.214 matrículas.

No ensino fundamental, os anos iniciais concentram 173.669 estudantes em meio período e os anos finais somam 111.012. Já no ensino médio, 67.413 alunos estão matriculados no turno parcial.

Na EJA (Educação de Jovens e Adultos), foram registradas 5.304 matrículas nos anos iniciais e 1.522 nos anos finais.

Perfil do EJA e ensino técnico

O levantamento aponta ainda que a média de idade dos estudantes da EJA em Mato Grosso do Sul é de 40 anos nos anos iniciais do ensino fundamental. Nos anos finais, a média cai para 26 anos. No EJA Ensino Médio, a idade média é de 27 anos, indicando a presença significativa de jovens que retomam os estudos após interrupções na trajetória escolar.

Outro dado relevante diz respeito à educação profissional. Em Mato Grosso do Sul, a razão entre matrículas de cursos técnicos articulados (integrados ou concomitantes) ao ensino médio regular e o total de matrículas do ensino médio regular na rede pública é de 7,4%.

Vínculo dos professores

O Censo também detalha a situação funcional dos docentes no Estado. Na rede estadual, 27,2% dos professores são concursados, enquanto 71,5% atuam sob contrato temporário. Nas redes municipais, 44,0% dos docentes são concursados, 0,2% são contratados pelo regime CLT e 55,5% trabalham por meio de contratos temporários.

Balanço nacional

Em nível nacional, o percentual de matrículas presenciais em tempo integral na rede pública passou de 15,1%, em 2021, para 25,8%, em 2025 — crescimento de 10,7 pontos percentuais. Com o resultado, o país atingiu a Meta 6 do PNE (Plano Nacional de Educação), que previa ao menos 25% dos estudantes da rede pública em jornada ampliada.

No ensino médio, o avanço também foi significativo: o índice subiu de 16,7%, em 2022, para 26,8%, em 2025. Na educação infantil, o atendimento em creches alcançou 41,8% das crianças de 0 a 3 anos, aproximando-se da meta nacional de 50%.

O levantamento aponta ainda redução da distorção idade-série no ensino fundamental e médio, além de melhorias na infraestrutura escolar. Em 2025, 94,5% das escolas brasileiras já contavam com acesso à internet. A educação profissional e tecnológica também bateu recorde, com 3,1 milhões de matrículas em cursos técnicos em todo o país.

Por Michelly Perez

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram