Prestação de contas da Saúde acontece nesta sexta (27) e Dr. Victor Rocha destaca avanço no abastecimento de medicamentos

Durante a sessão ordinária desta quinta-feira, 26, o vereador Dr. Victor Rocha, presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, ressaltou a importância da visita institucional do secretário municipal de Saúde, Marcelo Vilela, ao Legislativo.

O encontro reuniu membros da Comissão de Saúde e outros parlamentares, fortalecendo o diálogo entre Executivo e Legislativo e abrindo espaço para a apresentação das principais demandas da população.

Um dos temas centrais foi o abastecimento de medicamentos na rede municipal. De acordo com o secretário, o estoque já alcança cerca de 80 por cento de regularização, com previsão de chegar a 90 por cento até o mês de abril.

Segundo o Dr. Victor Rocha, apesar das dificuldades enfrentadas, o cenário já apresenta evolução significativa. Ele destacou que o avanço no estoque representa um passo importante para garantir mais tranquilidade aos pacientes que dependem dos medicamentos da rede pública.

Também foi mencionada a compra realizada no dia 30 de janeiro, com foco especial nos medicamentos controlados, como os psicotrópicos. Ainda existem desafios relacionados à entrega por parte de fornecedores, mas a expectativa é de que a situação continue melhorando nas próximas semanas.

Além do abastecimento, outros pontos prioritários foram debatidos, como a realização de mutirões para acelerar consultas, exames e cirurgias, a necessidade de regularização do contrato da Santa Casa e a importância de considerar as demandas apresentadas pelos vereadores para aprimorar os serviços prestados à população.

Como presidente da Comissão de Saúde, Dr. Victor Rocha reforçou o convite para que a população participe da audiência pública de prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde, que será realizada nesta sexta-feira, 27, às 9 horas, na Câmara Municipal.

Para o vereador, a presença da comunidade é fundamental para acompanhar os dados apresentados, avaliar os resultados e contribuir com sugestões que fortaleçam a saúde pública no município.

Dr. Victor Rocha avaliou a visita do secretário como positiva e destacou que o diálogo institucional é essencial para avançar nas soluções. Segundo ele, quando Executivo e Legislativo atuam de forma alinhada, quem mais se beneficia é a população.

