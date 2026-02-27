Idosa morre dois dias após grave acidente em cruzamento da Manoel da Costa Lima

A aposentada Norma Maribel Martinez, de 69 anos, morreu na noite desta quarta-feira (26), na Santa Casa, dois dias após se envolver em um grave acidente de trânsito no cruzamento da Avenida Manoel da Costa Lima com a Rua Beneditinos, na Vila Ipiranga, em Campo Grande.
Conforme registro policial, a idosa passou por cirurgia ortopédica no dia seguinte à colisão, mas evoluiu com quadro de choque grave e disfunção orgânica. Ela sofreu parada cardiorrespiratória às 18h50 de ontem e não resistiu.
O filho da vítima procurou a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol para comunicar o óbito. O corpo foi encaminhado ao Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) para os procedimentos legais.
Dinâmica do acidente
O acidente ocorreu na manhã de terça-feira (24), por volta das 10h30, e foi registrado por câmeras de segurança. Um motociclista que aguardava parado no canteiro central acabou sendo atingido após a colisão entre um carro e uma caminhonete.
De acordo com boletim do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, Norma conduzia um Ford Escort pela Rua Beneditinos e não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória ao cruzar a Avenida Manoel da Costa Lima. O veículo foi atingido transversalmente por uma Ford F-250 que seguia pela via preferencial.
Com o impacto, a caminhonete perdeu o controle e colidiu contra uma motocicleta Yamaha Fazer 250 que estava estacionada no canteiro central. O motociclista, que aguardava no local, foi atingido e sofreu ferimentos leves, sendo encaminhado à UPA Leblon.
Norma ficou presa às ferragens e precisou ser retirada pelo Corpo de Bombeiros. Ela apresentava fratura exposta na perna esquerda, além de outros ferimentos, e foi levada em estado grave para a Santa Casa, onde permaneceu internada até a confirmação da morte. O caso será apurado pelas autoridades competentes.
