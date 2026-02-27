Idosa morre dois dias após grave acidente em cruzamento da Manoel da Costa Lima

Foto: Lívia Medina
Foto: Lívia Medina

A aposentada Norma Maribel Martinez, de 69 anos, morreu na noite desta quarta-feira (26), na Santa Casa, dois dias após se envolver em um grave acidente de trânsito no cruzamento da Avenida Manoel da Costa Lima com a Rua Beneditinos, na Vila Ipiranga, em Campo Grande.

Conforme registro policial, a idosa passou por cirurgia ortopédica no dia seguinte à colisão, mas evoluiu com quadro de choque grave e disfunção orgânica. Ela sofreu parada cardiorrespiratória às 18h50 de ontem e não resistiu.

O filho da vítima procurou a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol para comunicar o óbito. O corpo foi encaminhado ao Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) para os procedimentos legais.

Dinâmica do acidente

O acidente ocorreu na manhã de terça-feira (24), por volta das 10h30, e foi registrado por câmeras de segurança. Um motociclista que aguardava parado no canteiro central acabou sendo atingido após a colisão entre um carro e uma caminhonete.

De acordo com boletim do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, Norma conduzia um Ford Escort pela Rua Beneditinos e não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória ao cruzar a Avenida Manoel da Costa Lima. O veículo foi atingido transversalmente por uma Ford F-250 que seguia pela via preferencial.

Com o impacto, a caminhonete perdeu o controle e colidiu contra uma motocicleta Yamaha Fazer 250 que estava estacionada no canteiro central. O motociclista, que aguardava no local, foi atingido e sofreu ferimentos leves, sendo encaminhado à UPA Leblon.

Norma ficou presa às ferragens e precisou ser retirada pelo Corpo de Bombeiros. Ela apresentava fratura exposta na perna esquerda, além de outros ferimentos, e foi levada em estado grave para a Santa Casa, onde permaneceu internada até a confirmação da morte. O caso será apurado pelas autoridades competentes.

 

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook Instagram

 

Leia mais

 

Batida entre três veículos deixa motorista presa às ferragens na Avenida Manoel da Costa Lima

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *